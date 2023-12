PM reconduz 12 presos beneficiados com a saidinha de fim de ano ao CDP de Guarulhos

Com o objetivo de estabelecer regras mais rígidas para detentos que são beneficiados com a saída temporária neste final de ano, a Polícia Militar iniciou a operação “Boas Festas” e reconduziu 12 presos ao presídio por violação de normas penais. A ação ocorreu nesta sexta-feira (22) na zona leste de São Paulo.

Policiais do 4º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) realizavam a operação quando flagraram 12 pessoas que utilizavam tornozeleiras eletrônicas violando as normas estabelecidas pela Lei de Execução Penal.

Os detidos foram conduzidos ao Centro de Detenção Provisória (CDP) Adriano Marrey, em Guarulhos, e tiveram o cancelamento do benefício da saída temporária. Os registros policiais foram encaminhados diretamente ao Sistema Penitenciário (SAP).

