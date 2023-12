Entrega de presentes anima o Natal de crianças internadas no HMCA de Guarulhos

O pequeno Pedro, de sete anos, não se conteve de alegria ao receber das mãos do prefeito Guti um caminhãozinho como presente de Natal na manhã desta segunda-feira (25). Internado no Hospital da Criança e do Adolescente (HMCA), o garoto era só sorrisos e agradecimento ao grupo que todos os anos, desde o Natal de 2017, vai à instituição de saúde entregar presentes.



“Estamos aqui fazendo o que mais a gente gosta, que é cuidar das crianças”, afirmou Guti. Ao lado dos secretários de Governo, Edmilson Americano, e de Assistência Social, Fábio Cavalcante, além do chefe de Gabinete Maurício Segantin e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Elen Farias, o prefeito percorreu todas as alas do hospital distribuindo presentes para as crianças internadas ou que estavam em consulta no local.

Pais e acompanhantes receberam também das mãos de Guti uma cesta de Natal com alimentos e um kit de higiene pessoal. “Há sete anos fazemos essa ação tanto no dia de Natal como no Dia das Crianças como forma de nos aproximar um pouco mais de quem passa essas datas internado”, afirmou.



Ao longo da visita o prefeito e sua equipe receberam palavras de carinho das crianças e de seus pais. “Venho ao HMCA com meus filhos desde 2013. Aqui era horrível. Hoje o hospital é bem cuidado e nós somos muito bem atendidos”, declarou a mãe de uma menina que aguardava para passar pelo atendimento. “Não tenho palavras para agradecer”, completou.