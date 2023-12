Fundo Social entrega 1,5 mil kits de higiene para instituições e hospitais de Guarulhos

Na última semana a equipe do Fundo Social de Solidariedade de Guarulhos entregou cerca de 1,5 mil kits de higiene a 34 ONGs, à Maternidade Jesus, José e Maria (JJM) e ao Hospital Municipal da Criança e do Adolescente. Os conjuntos continham xampu, condicionador, sabonete e cotonete e são fruto de doação recebida da empresa Chimica Baruel.



“Em nome de toda a equipe registro aqui nossa gratidão. É com a ajuda de cada um de vocês que podemos continuar cumprindo nossa missão, prestando atendimento materno infantil de maneira 100% gratuita”, afirmou Miriam Moreira Assunção, assistente de Captação de Recursos do JJM.



Para Elen Farias, presidente do Fundo Social, é sempre gratificante contribuir com o atendimento aos equipamentos que realizam um trabalho acolhedor e humano. “Sabemos que esta época é especialmente difícil para pessoas em situação de vulnerabilidade social, sejam as atendidas pelas ONGs ou as que estão internadas para tratamento nos hospitais da cidade. Esse trabalho é de grande ajuda para que todos possam ter um final de ano mais tranquilo”, disse.



Empresas, estabelecimentos comerciais e de serviços e pessoas físicas que queiram participar das campanhas do Fundo Social de Solidariedade ou realizar doações de alimentos podem entrar em contato pelos telefones (11) 2472-5176 / 5177 / 5178.



Imagem: Divulgação/PMG

26/12/2023