GCM apreende quase 100 kg de maconha no Parque Mikail II

Quase 100 kg de maconha foram apreendidos no Parque Mikail II na tarde de sexta-feira (22) por agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, com o apoio da Ronda Ostensiva (Romu) e do 9° Distrito Policial. Os suspeitos foram avistados na rua Dolomita pela GCM Ambiental, que fazia um patrulhamento preventivo na região. Eles correram para dentro da mata ao avistarem a viatura.

Com o apoio da Romu para incursão na mata, as equipes efetuaram uma varredura na área e lograram êxito na localização de vários tabletes de maconha. O material apreendido foi apresentado no 9° Distrito Policial para conhecimento e providências da autoridade de plantão, que solicitou perícia técnica.

O laudo pericial constatou 108 embalagens, totalizando 92,795 kg de entorpecentes. O material ficou à disposição das autoridades para posterior destruição por meio de incineração.



Foto: Divulgação/PMG

26/12/2023

