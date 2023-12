Zoológico de Guarulhos oferece atividades especiais durante as férias de janeiro

O Zoológico de Guarulhos oferece durante as férias de janeiro uma atividade online especial para incentivar a curiosidade e ampliar o conhecimento da criançada sobre os animais. A partir de terça-feira (2), todos que mencionarem @zooguarulhos em seus posts com fotos de animais no Instagram terão suas imagens compartilhadas nos stories do parque.



Valem registros feitos durante o passeio no zoo, no quintal de casa, na viagem à praia, ao sítio ou a qualquer lugar. Caso o autor não consiga identificar o animal fotografado, é só mandar a imagem para o e-mail [email protected] que a equipe de educação ambiental do parque vai identificá-lo e responder.



Monitoria

Até o dia 30 de janeiro, época de grande movimentação no zoo, a equipe de educação ambiental irá circular por toda a área de visitação para tirar dúvidas dos visitantes sobre os animais do plantel e também a respeito do funcionamento do parque. Os servidores estarão identificados com o colete do zoológico.



A programação é sujeita a alterações conforme o clima, o número de participantes e as condições dos animais. Agendamentos de grupos devem ser feitos pelo e-mail [email protected].



Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Horário de funcionamento: das 9h às 17h (entrada até as 16h30). O parque estará fechado nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024.

Linhas municipais de ônibus que atendem a região: 261, 384, 281, 276 e 262.

Linhas intermunicipais de ônibus que atendem a região: 011, 105 e 573.

