CCR RioSP tem expectativa que mais de 1 milhão de veículos trafeguem pela vai Dutra

A CCR RioSP inicia nesta quinta-feira (28/12) a operação especial de atendimento ao cliente para o feriado prolongado de Ano-Novo. A expectativa da Concessionária é que mais de 1 milhão de veículos deixem as capitais Rio de Janeiro e São Paulo. O fluxo entre hoje e amanhã, sexta-feira, dia 29/12, saída de feriado prolongado, deve ser superior a 600 mil veículos nas duas rodovias administradas pela concessionária – Via Dutra e Rio-Santos, a BR-101. Já no retorno, dias 01 e 02 de janeiro de 2024, o fluxo esperado é de pouco mais de 500 mil veículos.

Na Via Dutra, nos dias 28 e 29 de dezembro, são esperados mais de 494.741 veículos na rodovia. Já na Rio-Santos, no mesmo período, devem circular pela rodovia cerca de 121 mil veículos. Já no retorno do feriado prolongado, devem circular pela Via Dutra cerca de 397 mil veículos. Enquanto na Rio-Santos a expectativa de tráfego é de aproximadamente 103 mil veículos, entre os dias 01 e 02 de janeiro de 2024.

O horário de pico entre os dias 28 e 29 é das 7h às 21h. Já no retorno – dias 01 e 02 -, o movimento deve ser maior entre 7h e 20h para as duas rodovias – Via Dutra e Rio-Santos.

Campanha de segurança

A CCR RioSP aproveita o período de maior movimento na rodovia para reforçar sua campanha sobre a importância de revisar o veículo antes de viajar com dicas sobre os cuidados básicos como verificar o nível de água e óleo do motor antes de viajar. São realizadas ações com divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs), veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 e faixas na rodovia.

Como identificar o superaquecimento do motor? Fique atento aos seguintes sinais:

• Luz acesa no marcador de temperatura no painel;

• Vazamento de água azulada ou avermelhada no chão;

• Barulho de ventoinha ligado com frequência e por muito tempo;

• Fumaça saindo pelo capô do carro – em situações mais críticas.

Movimento Afaste-se

Outra ação que a concessionária reforça nesse período de maior movimento na rodovia é o Movimento Afaste-se, cujo objetivo é o de proteger os colaboradores que atuam no atendimento a veículos com pane no acostamento.

A proposta é orientar os condutores de veículos a, ao perceber uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento, principalmente no acostamento, mudar de faixa sempre que for possível e seguro ou reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada.

Foto: Tânia rego/agência Brasil