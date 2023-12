GCM apreende motos com escapamentos adulterados em fiscalizações pela cidade

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu nesta quarta-feira (27) mais 16 veículos (11 motos e cinco carros) em fiscalizações para proteger a população nas festas de fim de ano da perturbação do sossego público e de irregularidades de trânsito. Mobilizadas em diversos pontos da cidade, as operações Visibilidade e Cavalo de Aço abordaram 120 pessoas e averiguaram 95 veículos.



Com a fiscalização, as forças policiais da cidade já apreenderam 459 veículos, principalmente motocicletas, que têm sido motivo de diversas reclamações de moradores incomodados com escapamentos adulterados que provocam barulho excessivo e inconvenientes.

As onze motocicletas foram apreendidas em Cumbica, no Jardim Belvedere e no Taboão. Uma delas constava como produto de furto ou roubo, o que levou o condutor e o veículo a serem apresentados à autoridade de plantão no 4º Distrito Policial, que lavrou boletim de ocorrência por receptação. O bem foi restituído ao proprietário.



Outros bairros que receberam as operações foram Parque Continental, Vila Rio de Janeiro, Jardim São João, Pimentas, Bonsucesso e Vila Galvão. “Os trabalhos continuarão nos próximos dias e visam à garantia do descanso da população e de comemorações harmoniosas no Ano Novo. Iremos fiscalizar estrategicamente determinados pontos específicos no intuito de identificar as infrações e trazer maior tranquilidade aos cidadãos”, afirmou o secretário Márcio Pontes, da Pasta de Segurança Pública.