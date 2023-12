Guti desliga 4 secretários municipais que vão disputar as eleições em 2024

A um ano do final do segundo mandato, o prefeito de Guarulhos, Guti, promoveu nesta quinta-feira (28) uma minirreforma em seu secretariado com o objetivo de deixar livres para atuarem em suas pré-campanhas aqueles que pretendem disputar cargos eletivos em 2024.



“Ao mesmo tempo, garantimos que a Prefeitura siga com os titulares focados na gestão sem prejudicar os programas de governo previstos para o novo ano”, afirmou Guti.

Deixam os cargos de secretários Thiago Surfista (Meio Ambiente), que retoma sua vaga na Câmara Municipal como vereador, Ricardo Rui (Saúde), João Dárcio (Habitação) e Toninho Magalhães (Trabalho). Abdo Mazloum deixa a Secretaria de Direitos Humanos e reassume o cargo de titular no Meio Ambiente, onde já atuou como secretário.

O atual secretário de Gestão, Adam Kubo, assume cumulativamente o cargo de secretário da Saúde, assim como o chefe de Gabinete do prefeito, Maurício Segantin, acumulará a titularidade na Secretaria do Trabalho. Felipe Marques de Mendonça será o novo secretário de Direitos Humanos, enquanto que Jairo Furini assume a Habitação.



Foto: Fábio Nunes Teixeira/PMG

28/12/2023