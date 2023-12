Homem é preso após esconder o cadáver da mãe dentro de lixo por dois anos

Rogelio Bernal de 53 anos, foi preso após não relatar a a morte da mão e esconder o corpo dela durante dois anos dentro de uma lata de lixo.

Para os investigadores, Bernal disse que sua mãe caiu durante o banho em 2021, mas que não avisou ao resgate e a polícia por conta dos seus antecedentes criminais.

No início ele colocou o corpo da mãe dentro do armário e o cobriu com soda cáustica e outros produtos de limpeza. Após o local ficar infestado de mosquitos, Bernal decidiu por alugar um depósito, o que fez ele ser descoberto por outro morador. O caso aconteceu no Texas nos Estados Unidos