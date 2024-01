Ilhabela ganha edição do festival gastronômico Sabores da Praia com pratos criativos e acessíveis

O Ilhabela Convention & Visitors Bureau realizará de 18 de abril a 19 de maio de 2024 o 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela, que está sendo organizado para valorizar a rica e diversificada gastronomia típica caiçara, mesmo com toques contempoâneos, com pratos criativos preparados pelos chefs locais, com valores acessíveis. A ideia é movimentar a ilha no período de baixa temporada.

As inscrições para participação de restaurantes e similares terão início a partir desta quinta-feira (28 de dezembro de 2023) e as informações sobre como participar podem ser obtidas por meio do Instagram @saboresdapraiabr ou pelo telefone (11) 93279-5275.

O Festival será aberto à participação de restaurantes, gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, quiosques de praia, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, docerias, hotéis, pousadas, cervejarias, produtores artesanais e similares. O evento se tornará uma grande vitrine para que os estabelecimentos possam divulgar seus produtos e serviços.

Festival indoor

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela seguirá o modelo indoor, ou seja, ocorrerá nos próprios estabelecimentos, o que possibilita aos participantes o controle da qualidade de seus produtos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a possibilidade de fidelização dos clientes, atrair novos clientes para conhecer a gastronomia de cada estabelecimento e aumentar o ticket médio, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares.

Isso também oferece comodidade ao público que prestigiará o Festival, que terá à disposição estrutura como banheiros, estacionamentos, ar climatizado e a possibilidade de levar seus pets em alguns dos locais participantes.

Participação dos restaurantes

Para participar os estabelecimentos deverão criar um prato exclusivo para o Festival. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar produtos específicos para o evento. Os pratos ou criações deverão ter um valor acessível a moradores e turistas, que será fixado pelos próprios restaurantes.

Na prática, nada muda no dia a dia do estabelecimento. O Festival pensou em aproveitar a estrutura própria dos lugares para a realização do evento, com todos os cuidados necessários. A data limite para adesão dos estabelecimentos ao Festival é 15 de fevereiro de 2024.

“O festival é uma das várias ações do Ilhabela Convention & Visitors Bureau para alavancar o turismo na baixa temporada de lazer, que acaba movimentando toda a cadeia turística local, como hotelaria, transportes, entre outros segmentos, pois o evento irá atrair turistas que virão a Ilhabela para conhecer os restaurantes participantes e vivenciar experiências gastronômicas, e consequentemente, os atrativos turísticos que o destino oferece”, avalia Márcio Franco, presidente da entidade.

Ele destaca que a divulgação do evento na mídia nacional irá gerar mais visibilidade para o destino e, principalmente, para os estabelecimentos participantes. “A divulgação atrairá uma parcela de turistas que virá para Ilhabela para prestigiar o festival, mas a grande maioria dos visitantes impactados pela divulgação acaba vindo para a cidade em outras datas para degustar os pratos e desfrutar o destino”.

Sabores da Praia

O 1º Festival Gastronômico Sabores da Praia – Edição Ilhabela será realizado pelo Ilhabela Convention & Visitors Bureau em parceria com o Grupo Sabores, uma entidade especializada na organização de festivais gastronômicos com edições locais ou regionais, como é o caso de Ilhabela.

Os festivais do grupo são realizados em cidades litorãneas (Sabores da Praia) e serranas (Sabores da Montanha), sempre com o objetivo de valorizar a gastronomia regional e fomentar o turismo na baixa temporada.

Mas o grupo surgiu no litoral norte de São Paulo, que reúne os municípios de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba. A Sabores da Praia tem edições na cidade do Rio de Janeiro, Búzios e, agora, Ilhabela. Já a Sabores da Montanha

atua na Serra da Mantiqueira dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e na Serra Gaúcha. Na edição da Serra da Mantiqueira deste ano, o festival reuniu 72 estabelecimentos em 29 municípios dos três estados. Para 2024 o Sabores da Montanha realizará sua segunda edição e um novo festival no Circuito das Águas dos estados de Minas Gerais e São Paulo.

1º FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA PRAIA – EDIÇÃO ILHABELA

Data: de 18 de abril a 19 de maio de 2024

Local: Entre os estabelecimentos participantes

Informações: (11) 93279-5275

Instagram: @saboresdapraiabr | @ilhabelaconvention

Site: www.ilhabelaconvention.com.br