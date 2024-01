Obras e reformas residenciais: EDP orienta sobre segurança com a rede elétrica

Com o período de férias para algumas famílias, as obras e reformas residenciais tornam-se mais comuns. A EDP, distribuidora de energia do Alto Tietê, Guarulhos, Vale do Paraíba e Litoral Norte, reforça o alerta para os cuidados necessários com esses serviços em função do risco de acidentes com a rede elétrica.

Segundo a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), em 2022, houve 853 acidentes com choques elétricos no país, dos quais 69% foram fatais. De acordo com a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica (Abradee), ocorrências envolvendo construções e manutenções prediais estão entre as principais causas de morte por acidentes elétricos no Brasil.

“Observar o distanciamento adequado da rede elétrica, usar equipamentos de proteção individual, adotar uma conduta segura e ter conhecimento sobre o ambiente de trabalho são medidas que ajudam na prevenção desse tipo de acidente. É importante também apostar na contratação de profissionais qualificados, escolher materiais certificados e elaborar projetos elétricos”, explica Stevon Schettino, gestor da EDP.

Uma das ocorrências mais perigosas e comuns em obras, ou durante a instalação de estruturas, é encostar ferramentas e materiais na rede de distribuição de energia da rua, principalmente quando se está sobre andaimes ou trabalhando nos andares superiores dos imóveis. Mesmo sem encostar na fiação, a aproximação com a rede já traz riscos de acidentes graves e queimaduras.

Na parte interna das residências, o cuidado maior deve ser com a instalação elétrica. O anuário da Abracopel destaca “falhas na isolação de condutores elétricos” como a segunda maior causa de acidentes dentro dos ambientes residenciais. São situações que envolvem o toque acidental em fios sem isolamento, tomadas e instalações provisórias ou irregulares. Instalações elétricas antigas e inadequadas, excesso de equipamentos plugados em uma mesma tomada e gambiarras com emendas malfeitas completam o mapa de risco.

Confira algumas dicas para que estes serviços sejam executados em conformidade com as normas de segurança:

– Planeje a obra com antecedência e avalie quais são os possíveis riscos, como altura da fachada para a pintura e proximidade da rede elétrica.

– Antes de movimentar estruturas metálicas, como barras de ferro, arames, calhas, certifique-se de que não há risco de encostar na rede elétrica.

– Cuidado com rolos, bastões de pintura e andaimes. Atenção para não esbarrar nos fios na hora de pintar a fachada.

– Toda obra deve ter um responsável técnico, que vai supervisionar os detalhes e minimizar riscos.

– Cheque tomadas e extensões para ter certeza de que não estão sobrecarregadas.

– Examine a integridade da fiação elétrica: fios desencapados e danificados devem ser substituídos.

– Fios e conectores nunca devem passar debaixo de tapetes e carpetes, sob risco de incêndio.

– Tomadas, disjuntores e aparelhos elétricos devem ficar distantes de pias, torneiras e outros locais com água. Caso não seja possível, evitar o contato direto com os líquidos.

– O desarme dos disjuntores com frequência é indicativo de sobrecarga na instalação elétrica interna, sendo importante a análise de um técnico.

– A cada cinco anos, faça a manutenção de todo circuito elétrico da residência.

No caso de qualquer ocorrência com a rede de distribuição de energia elétrica, a EDP deve ser acionada por meio dos canais de atendimento:

• Site: www.edp.com.br

• Aplicativo EDP Online

• WhatsApp (11) 93465-2888

• Central de Atendimento ao Cliente: 0800 721 0123