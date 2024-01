Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2024 – estreia dia 11 de janeiro

Um clima de praia vai tomar conta da Ceagesp neste início de ano. A Edição de Verão 2024 do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp começa na quinta-feira, dia 11 de janeiro, a partir das 18h, com muito camarão e frutos do mar para o público comer à vontade.

Como em todos os anos, a ideia dessa temporada de verão é de sempre trazer para São Paulo um pouquinho dos sabores da praia. Quem não foi ao litoral, ou quem está com saudade de comer à beira-mar, nem precisa descer a serra. É só ir ao maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina, até o final de abril.

Além de todos os pratos tradicionalmente servidos no evento, o cardápio é reforçado com Camarão Crocante com Molho Tártaro (popular camarão de praia), Costelinha de Tambaqui, Isca de peixe, Manjubinha, Minipasteis de Camarão, entre outros quitutes de praia.

Nesta temporada de verão, o público também contará com opções de risotos incluídos no cardápio semanal. Entre os sabores disponíveis, haverá, por exemplo, o tradicional Risoto de Camarão e o exclusivo Risoto de Frutos do Mar.

Especiais do Dia

Neste ano, a Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá ainda como novidade o Camarão ao Catupiry no Coco Verde, servido com Arroz de Coco, prato especial que será acrescentado ao cardápio de todos os sábados.

E por falar em pratos especiais, às quintas-feiras, a Edição de Verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp terá Caranguejada e Pirão de Caranguejo.

O prato especial de sexta-feira será a exclusiva Lagosta Sapateira Gratinada. O sábado será o dia especial para o público saborear o novo prato especial desse dia: Camarão ao Catupiry no Coco Verde, com Arroz de Coco. Aos domingos, a semana terminará com o tradicional Macarrão com Camarão no queijo Grana Padano, como prato especial do dia.

Novidade na recepção

O cardápio do evento oferecerá cerca de 60 itens para o público comer quantas vezes quiser. Enquanto aguardam a liberação da mesa, na recepção, as pessoas já podem começar a degustar Casquinha de Siri, Caldinho de Peixe e Acarajé feito na hora.

A partir de janeiro, a novidade, entre os pratos de entrada, serão os Dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta. O melhor é que vai dar para voltar à recepção para comer esses itens de entrada, quantas vezes quiser, assim como todos os demais pratos do cardápio.

No salão principal, permanecem os destaques do Festival: os Camarões Assados no Espeto, servidos à vontade nas mesas, e a Paella à Marinera, gigante, servida num tacho de mais de um metro de diâmetro.

Ainda nas mesas, chegarão ao público os quitutes que remetem a comidinhas do litoral, como o Camarão Crocante com Molho Tártaro, Manjubinha, Isca de peixe, Minipastel de Camarão, Costelinha de Tambaqui. Além disso, nas mesas também será servido o Camarão na Panko Recheado com Catupiry.

Saladas de Frutos do Mar

O frescor das saladas, com frutos do mar, também será destaque nesta temporada de verão. Salada de Frutos do Mar Tropical, Salada de Lulas Frescas com Dill e Mexilhões com Especiarias são apenas algumas das opções da mesa de saladas. Além disso, não faltarão opções de ceviches, como o clássico Ceviche Peruano, ou o de Salmão ou o exclusivo Ceviche de Frutos do Mar.

Igualmente para comer o quanto quiser, as opções de peixes irão agradar a todos os paladares. Receitas preparadas com peixes de água doce e de água salgada estarão sempre à disposição do público. O destaque do festival vai para o Pirarucu, maior peixe de água doce do mundo, que estará sempre presente no cardápio ao longo dessa Edição de Verão.

Haverá também pratos para acompanhar e complementar as comidas do festival. Pirão de Peixe, Arroz Branco, Arroz Negro, Farofas, Moquecas, Bobó de Camarão, Camarão Internacional, Legumes Assados, Shimeji na Manteiga, entre outras opções, são alguns dos pratos disponíveis para acompanhamento.

Mesmo preço

Quem for ao Festival neste início de 2024 terá cerca de 60 itens no cardápio para saborear o quanto quiser. O preço fixo por pessoa continuará sendo de R$ 139,90, para comer à vontade muito peixe e frutos do mar (exceto bebidas e sobremesas, que serão cobradas à parte).

Crianças, de até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam a metade do preço do festival. A partir dos 11 anos, as crianças pagam o valor inteiro. Não haverá cobrança de taxa de serviço.

Funcionamento

O Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2024 funcionará, a partir do dia 11 de janeiro, de quinta a domingo, no maior entreposto de alimentos da América Latina, a Ceagesp, na Vila Leopoldina.

Às quintas e sextas, o horário será das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, funcionará das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, o horário será das 12h às 17h (somente almoço).

O acesso será feito pelo Portão 4 da Ceagesp (altura do nº 1.946 da av. Dr. Gastão Vidigal, na Vila Leopoldina – São Paulo-SP). O estacionamento (terceirizado) para automóveis também ficará no mesmo Portão 4. Para motos, o acesso será pelo Portão 2, também na mesma avenida.

Serviço

Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp – Edição de Verão 2024

Quando: A partir do dia 11 de janeiro (quinta a domingo), até o final de abril

Onde: Espaço Gastronômico Ceagesp

Endereço: Portão 4 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, altura do número 1.946)

Horários: às quintas e sextas, das 18h às 23h30 (somente jantar). Aos sábados, das 12h às 23h30 (almoço e jantar). Aos domingos, das 12h às 17h (somente almoço)

Valor: R$ 139,90 por pessoa | Crianças, até cinco anos, não pagam. De seis a dez anos, pagam metade do valor | A partir de 11 anos, pagam o preço normal

Estacionamento (terceirizado): Acesso pelo Portão 4 (somente automóveis) | Acesso pelo Portão 2 (somente motos).

Mais informações e reservas: www.festivaisceagesp.com.br