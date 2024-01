GCM resgata bicho-preguiça, serpente e outros nove animais silvestres nos dois primeiros dias do ano

A Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou 11 animais silvestres em situação de risco nos dois primeiros dias de 2024.

Na segunda-feira (1°), uma serpente da espécie jararaca foi resgatada na Rua João Gomes, no Jardim Adriana, sendo encaminhada à Zoonoses e posteriormente ao Instituto Butantan. Na terça-feira (2), um bicho-preguiça foi capturado no quintal de uma residência na Estrada do Saboó, no Jardim Bananal.

O animal poderia ser atacado por cães e foi capturado e liberado em segurança no seu habitat natural. Ainda na terça-feira (2) outros dois casos. No Jardim Maria Helena, também em uma residência, um saruê adulto foi resgatado e liberado em área nativa.

Na Vila das Palmeiras, em um condomínio, oito filhotes da espécie Irerê, também chamado marreca-piadeira, foram resgatados porque corriam riscos de atropelamento, sendo encaminhados ao Centro de Recuperação de Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê.