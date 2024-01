Inscrições para bolsas de estudo do Programa Faculdade Guarulhos vão até dia 19

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas até o próximo dia 19 para o Programa Faculdade Municipal de Guarulhos, que disponibiliza 150 bolsas de estudos integrais em cursos superiores à população em situação de vulnerabilidade residente no município há no mínimo dois anos, com renda familiar máxima de até dois salários mínimos, que tenha concluído o ensino médio e não possua ainda formação universitária. São oferecidas 50 bolsas de estudos para psicologia, 50 para pedagogia e 50 para enfermagem pelas instituições Eniac e Universidade Santo Amaro (Unisa).

É importante que o interessado leia com atenção o manual do candidato que está disponível na página do programa (https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade). Nele há o cronograma detalhado do processo seletivo, bem como a documentação que o candidato deverá apresentar na triagem socioeconômica.

A seleção será feita em duas etapas. Primeiro os candidatos serão selecionados por meio da nota do vestibular das instituições de ensino superior credenciadas e depois, no período de 31 de janeiro a 7 de fevereiro, será realizada a triagem socioeconômica presencial para a comprovação das informações. Essa segunda etapa definirá a lista final dos habilitados para a matrícula e o cadastro reserva, os quais serão divulgados no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial do município e no site do programa. A matrícula na instituição de ensino ocorrerá de 28 de fevereiro a 1º de março. Lembrando que o candidato é isento da taxa de inscrição para o vestibular.

O programa Faculdade Municipal de Guarulhos visa a proporcionar formação e qualificação profissional de nível superior aos munícipes de baixa renda, contribuindo também para a melhoria da qualidade de vida. Além disso, os contemplados pela bolsa se comprometem, a título de contrapartida do benefício concedido, a prestar cem horas de serviço voluntário à administração municipal de acordo com sua área de formação após a conclusão do curso, conforme previsto na lei 7.953/2021.

Como se inscrever

A pessoa interessada precisa, antes de mais nada, fazer a leitura atenta do manual do candidato no site https://www.guarulhos.sp.gov.br/faculdade e verificar se preenche os requisitos do programa. Em seguida deve escolher uma das instituições de ensino superior e fazer a inscrição para o vestibular. A instituição entrará em contato informando a data da prova.

A iniciativa é coordenada pelo Departamento de Modernização Administrativa, por meio da Escola de Administração Pública de Guarulhos (Esap), que integra a Secretaria de Gestão. Mais informações podem ser obtidas pelo email [email protected] e pelo telefone (11) 2408-1183.