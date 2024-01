Cata-Treco atende Vila Progresso e mais 14 bairros neste fim de semana

Os caminhões da Operação Cata-Treco da Prefeitura de Guarulhos percorrerão neste sábado (6) os bairros Vila Progresso, Vila Lanzara, Jardim Maia, Jardim Maria Helena, Parque Renato Maia, Cidade Maia, Jardim Zaira, Vila Zanardi, Jardim Bebedouro e Gopoúva. Já no domingo (7) serão atendidos Centro, Jardim Guarulhos, Jardim Gumercindo, Jardim Santa Francisca e Vila das Palmeiras.

A operação consiste no recolhimento de móveis velhos, colchões, eletrodomésticos e outros inservíveis. Para utilizar a Cata-Treco os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito.

A Cata-Treco não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos. No site https://www.guarulhos.sp.gov.br/catatreco os moradores podem consultar os endereços contemplados e mais informações sobre como utilizar o serviço.

Confira a programação

Sábado, dia 6

Vila Progresso

Rua Aracy Ubirajara e Silva, rua Brasilina, rua Celso, rua Centella, rua Conselheiro Antônio Prado, rua Iracema Ubirajara Celeste, rua Jaiminho, rua Jeni Ikeda, rua Joaquim Alves da Costa, rua Josefina, rua Lucila, rua Marret, rua Paulo Sérgio Oliveira de Aquino, rua Silvio Maia , rua Domingos Magno, rua Soldado João Florindo Zanetti, rua Estéfano, rua Sold. Hereny da Costa, rua Sold. Gumercindo da Silva, rua Antônio Carlos Gomes, rua Evaristo Rodrigues de Arruda, rua Antonio Gomes, avenida Doutor Timóteo Penteado (do número 50 ao 1.500).

Vila Lanzara

Rua Alexandre de Oliveira Calmon, rua Brás Cubas, rua Evanira Feliz da Nóbrega, rua José Possenti, rua Libânio José Antônio, rua Orlando Rezende, rua Professora Brasília Castanho de Oliveira.

Jardim Maia

Rua Antônio José Romão Filho, rua Antônio Marques Luiz, rua Antônio Vita, rua Benedita Maria Barbosa, rua Cidade de Araras, rua Delezinho de Almeida Franco, rua Egisto Thomaz, rua Elísio da Rocha Passos, rua Franco da Rocha, rua Ivan Marchetti, rua Josephina Mandotti, viela Leon, rua Margarida Maria Barbosa, rua Maria Aparecida Ransani Magalhães, rua Natividade, viela Pen, rua Professora Ernestina Del Buono Trama, rua Segundo-Tenente Gildo Zanim Pistolato, rua São Luís do Maranhão.

Jardim Maria Helena

Rua Antônio Romano, rua Cabo Oswaldo José de Oliveira, rua Cabo Otávio Sinésio Aragão, rua Cabo Vicente José de Almeida, rua Caetano D’Andrea, rua Domingos Antonelli, rua Soldado Adão Wojcik, rua Soldado Deniz Pinto de Matos, rua Soldado Donato Ribeiro, rua Soldado Elias Vitorino de Souza, rua Soldado Elizeu José Hipólito.

Parque Renato Maia

Rua Aby Souza Lima, avenida Barra Corda, viela Capinópolis, rua Carmela Antônia Fanganiello Cecchinato, rua Cruzeiro da Fortaleza, avenida Doutor Carlos de Campos, avenida Doutor Renato de Andrade Maia, rua Guadelino Fanganiello, rua Itaju do Colônia, rua Joaquim da Silva Frade, rua José Baptista do Rego, rua José Martins, rua João Marcello Santoni, rua Maria José Bellegarde Santoni, rua Maria Nardi de Carlos, rua Miguel Ricci, rua Mário de Jesus Rodrigues, rua Orlando Fantazzini, rua Ouro Verde, avenida Papa João XXIII, rua Planaltina, viela Quatro, rua Quatro de Setembro, rua Tapaciquara, rua Domingos Antonelli, rua Soldado Elizeu José Hipólito.

Cidade Maia

Rua Claudina Júlia de Oliveira, rua Elaine, rua Engenheiro Roberto Mange, viela Guarujá, rua Joviânia, rua Máximo Gonçalves, rua Novo Oriente, rua Osasco, rua Sérgio Porto, rua Thomas Biondillo.

Jardim Zaira

Rua Ariston de Azevedo, rua Armando Arruda Pereira, rua Assis Chateaubriand, rua Conde Francisco Matarazzo, rua Darcy Vargas, rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, rua Ibirapitanga, rua Jardim Alegre, rua Luiz Turri, avenida Onze de Agosto, rua Paulo Lenk, rua Professor Leopoldo Paperini, rua Professora Anita Guastini Eiras, rua Roberto Simonsen, rua Santa Conceição, rua São Francisco de Assis.

Vila Zanardi

Viela Cali, rua Doutor Scavone, viela Fé, rua Maria Lucinda, rua Narcizo Zanardi, rua Plácido da Costa Xavier, rua Rubens Rinaldi, rua Vitorina Esperança.

Jardim Bebedouro

Rua Bebedouro, rua Coronel Querubin Franco, rua Coronel Raul Furquim, rua Durvalina Torres Marques, rua Humberto de Campos, rua Monsenhor Aristides Leite, rua Nossa Senhora Aparecida, rua Santa Terezinha, rua das Adálias, rua Crisântemos, rua Hortências, rua das Camélias, rua Margaridas, rua São Paulo, rua Antônio Martins, rua Arujá, rua Lupionópolis, rua São Vicente.

Gopoúva

Rua Guarulhos, rua Guapira, rua Rafael Borba, rua Echuga, rua Nadir, rua Vereador Paulo Teixeira, avenida Emílio Ribas (do número 300 ao 1.300), rua Campinas, rua Tatuí, rua Guaratinguetá, rua Carutapera, rua Cubatão, rua prof. Cândido Lemos Ramos.

Domingo, dia 7

Centro

Avenida Esperança, avenida Tiradentes (do número 10 ao 2.028), rua Arminda de Lima, rua Barão de Mauá, Ladeira Campos Sales, rua Capitão Gabriel, rua Capitão Teófilo, rua Carlos Augusto Bresser, rua Cerqueira César, rua Coronel Portilho, rua Diogo Farias, rua Dom Pedro II, rua Doutor Armando de Morais, rua Doutor Nilo Peçanha, rua Doutor Ramos de Azevedo, rua Engenheiro Prestes Maia, rua Estrela Hackmey Zeraibe, rua Felício Marcondes, rua Força Pública, rua Gabriel Machado, rua General Osório, rua José Maurício, rua João Gonçalves, rua Luiz Faccini, rua Luiz Gama, rua Sete de Setembro, rua São Vicente de Paula, praça Tereza Cristina, travessa Waldemar Júnior, rua Morvan de Figueredo, rua Nossa Senhora Mãe dos Homens (até o número 1.300), rua Nove de Julho, rua Oswaldo Cruz, rua Padre Celestino, rua Quinze de Novembro, rua Roberto Tadeu Fornasari, avenida Salgado Filho (do número 10 ao 2.120), rua Sete de Setembro, rua Maria de Castro Mesquita, rua Tulio Brancaleoni, rua Miguel Hackmey, rua Dona Olinda de Albuquerque , rua São Domingos, rua Diogo Farias, rua Leonar Bresser Correa, rua Santo Antônio, rua Presidente Prudente, rua Corina, rua Três Marias, rua Santo Antonio, rua dr. Ângelo Vilo, rua Felizarda F. de Andrade.

Jardim Guarulhos

Rua Abraham Lincoln, travessa Arnaldo Mota, rua Francisco Antônio Miranda, rua Ipê, rua Juiz de Fora, rua Maria Lúcia Vita, rua Soldado Arlindo Sardanha, rua Doutor Gastão Vidigal, Passagem Suya.

Jardim Gumercindo

Rua Antônio Francisco da Silva, rua Arturo Fogoso Nieves, rua Cardoso Silva, rua Carmela Lamberga Thomeo, rua Cândida Matos Silva, travessa Emília Modonezzi, rua Jorge Street, rua Leonardo Vallardi, rua Marieta Lopes Marques, rua Otávio Forghieri.

Jardim Santa Francisca

Viela Abas, rua Altíria Moreira, rua Andradina, avenida Aniello Pratici, avenida Antônio de Souza, rua Attilio Trevisan, rua Bartolomeu de Gusmão, rua Carlos Leal Evans, rua Claudino Matos dos Santos, rua Doutor Artur Bernardes, rua Doutor Epitácio Pessoa, rua Doutor Washington Luiz, rua Gentil de Castro Lessa, rua José Bernardo Medeiros, rua José de Andrade, avenida Lino Antônio Nogueira, rua Mauritânia, rua Ministro José Linhares, rua Orlândia, praça Quarto Centenário, viela São José Belmonte, viela São José do Egito.

Vila das Palmeiras

Rua Alfonsus Guimarães, rua Américo de Paula Arantes, rua Ana Cardoso Santana, rua Angelina Lazari Mariussi, rua Dona Benedita, rua Doutor Delfim Moreira, rua Escritor Edgar Cavalheiro, avenida Estilac Leal, rua Etore Thomaz Tamássia, rua Felizarda Firmino de Andrade, rua Francisco de Paula Santana, rua Harry Simonsen, rua José Triglia, rua Poeta Castro Alves, rua dos Metalúrgicos, praça dos Sindicatos, rua Ana Cardoso Santana, rua Iraci Santana, rua Guiomar Santana, rua Soldado Estanostal Wojcik.