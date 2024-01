Mais de mil quilos de alimentos já foram trocados por resíduos recicláveis em projeto da Prefeitura de Guarulhos

Desde sua inauguração, em maio de 2023, até dezembro, o projeto Moeda do Bem já arrecadou 5,8 mil quilos de resíduos recicláveis e proporcionou aos munícipes um total de 1.179 quilos de alimentos. A iniciativa, que faz parte do programa Guarulhos Contra a Fome, consiste em trocar recicláveis por alimentos não perecíveis a fim de incentivar o descarte consciente de resíduos e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa.

A cada cinco quilos de materiais recicláveis entregues nos Ecopontos, o munícipe receberá um voucher-alimentação que dará direito a um quilo de alimento. Atualmente o projeto está em funcionamento em dois locais. Entregando os resíduos no Ecoponto Cabuçu (avenida Pedro de Souza Lopes, 7.800), a retirada será feita na Associação Ação Vida (rua Orlando Kavakevicios, 73, 79 e 83). Caso a entrega seja feita no Ecoponto Pimentas, a retirada dos alimentos deverá ser feita no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) Nova Cidade. Ambos os equipamentos estão instalados na rua Itália, 13, Parque das Nações.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, a previsão é que o programa seja instalado em mais três unidades no próximo ano. “Já temos tudo desenhado e em breve mais bairros irão ser agraciados com essa opção, que, além de ajudar a população, deixa as regiões mais limpas”, afirmou.

O programa não engloba todos os materiais recebidos no local de descarte, apenas papel, plástico, metal, vidro e óleo de cozinha.