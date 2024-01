PM prende quadrilha responsável por sequestro, cárcere privado e homicídio

Policiais militares prenderam em flagrante na madrugada deste domingo (7), no bairro Crispim, em Itapecerica da Serra, cinco homens por sequestro e cárcere privado. Um deles tinha sido responsável por um homicídio na noite anterior, na zona sul de São Paulo.



Os PMs faziam patrulhamento pela rodovia José Simões de Louro Júnior quando foram informados por um motorista, em via pública, que uma pessoa estava amarrada dentro de um Fiat/Uno, e que o carro seguia em direção à represa localizada na rua Jaceguava, em Itapecerica da Serra. Ao chegarem no local, os policiais viram o veículo e cinco homens, incluindo o que estava amarrado.



Um dos suspeitos disse aos policiais que o homem amarrado no carro havia matado o irmão dele, e que, por isso, foi levado à represa para ser executado. O homem confirmou o crime e confessou aos policiais que tem passagem criminal no estado de Minas Gerais.



Realizada a pesquisa com o Copom/MG, foi informado que o suspeito possui extensa ficha criminal pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e tentativa de homicídio, entre outros.



O caso foi registrado como homicídio e sequestro e cárcere privado na Delegacia de Itapecerica da Serra.

- PUBLICIDADE -