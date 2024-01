GCM resgata seis animais silvestres em situação de risco

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram seis animais silvestres em situação de risco no último fim de semana (dias 5, 6 e 7) após captação das demandas pela Central 153. Na sexta-feira (5) foram socorridas duas aves com graves ferimentos nas asas ocasionados por linha de pipa com cerol, sendo um carcará, encontrado em uma residência na Vila Rica, e uma ave da espécie sanhaço-cinzento, resgatada no Parque das Nações.

Ainda na sexta-feira um filhote de pica-pau-de-cabeça-amarela foi resgatado no Jardim Presidente Dutra. Todas essas aves foram encaminhadas ao Centro de Referência em Animais Silvestres do Parque Ecológico do Tietê para avaliação especializada e cuidados veterinários.

No sábado (6) uma capivara foi capturada na região do Jardim São João, próxima ao trânsito, para evitar atropelamento. Na mesma região um saruê adulto foi capturado em uma residência. Os dois animais foram encaminhados em segurança para área de soltura.

Por fim, no domingo (7) uma cobra-do-milho foi resgatada em uma residência no bairro Cidade Tupinambá, sendo encaminhada ao Instituto Butantan.