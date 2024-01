Hospede-se a 200 metros da praia da Feiticeira na pousada mais sustentável de Ilhabela

Reginaldo Pupo

Se programando para as férias? Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, certamente é um dos destinos mais procurados do país, não apenas por suas belíssimas praias de águas cristalinas, mas também por permitir um contato direto com a natureza. Afinal, mais de 85% de seu território é área de mata atlântica preservada, com dezenas de cachoeiras e uma fauna e flora riquíssimas.

Uma das praias mais frequentadas de Ilhabela é a da Feiticeira, com areia fofa, mar de águas tranquilas e chapéus de sol que garantem boa sombra. Todo esse conjunto harmonioso transforma a praia, localizada na região sul da cidade, em um cenário bucólico.

A cerca de 200 metros dali está a Pousada Reserva Ilhabela, a mais sustentável do arquipélago devido à sua constante preocupação com a preservação do Meio Ambiente.

As ações ambientais renderam ao empreendimento o selo Green Ilhabela, concedido pela prefeitura local após avaliação de sete parâmetros: técnicas construtivas, resíduos sólidos, saneamento e água, energia e emissões de poluentes; educação e conscientização; proteção da biodiversidade e responsabilidade social.

A pousada ainda é detentora do certificado Lixo Zero. Os hóspedes são incentivados a levar os resíduos produzidos durante a estadia à usina de compostagem, para que possam se conscientizar sobre a importância da destinação correta do lixo, Nas suítes os visitantes podem fazer a coleta seletiva dos resíduos.

A Reserva Ilhabela é o primeiro hotel carbono neutro de Ilhabela. Isso significa que todo o impacto climático gerado pela operação foi neutralizado. Para isso, foram feitos cálculos das emissões de gases do efeito estufa para a atmosfera, neutralizados com a compra de créditos de carbono de projetos validados pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Toda a energia utilizada pelo empreendimento é captada por meio de placas solares e a água da chuva é utilizada para fins não potáveis, como a irrigação dos belíssimos jardins espalhados pela propriedade juntamente com diversas árvores frutíferas e nativas da Mata Atlântica.

Experiências

Nas suítes Jardim do Banheira o hóspede ainda pode relaxar ao ar livre na banheira de hidromassagem localizada em um jardim privativo, ao som das mais variadas espécies de aves existentes por ali.

A Pousada Reserva Ilhabela possui 30 suítes com camas king size, frigobar, ar climatizado e pinturas produzidas por artistas nacionais e internacionais. Os amenities disponibilizados aos hóspedes são biodegradáveis. Assim como todos os produtos de limpeza.

A recepção é virtual e todo o contato é feito por meio de aplicativos de mensagens. Por este motivo, não há recepcionistas. Ao chegar à pousada, o hóspede tem livre acesso ao hall de entrada e às suítes, após receber previamente as senhas de acesso, às 15h no dia do seu check-in.

Os hóspedes também têm à disposição aulas gratuitas de yoga e o Jungle Spa, com terapias holísticas para o bem-estar com valores à parte. A cabana onde são realizadas as massagens está localizada ao lado de um curso d´água proveniente da Cachoeira dos Três Tombos, que emite o som relaxante das águas durante as sessões terapêuticas.

Se não for possível se desligar do trabalho, a Reserva Ilhabela possui uma estrutura compartilhada para coworking com internet de alta velocidade.

A piscina é um refúgio imperdível nesses dias em que estão sendo registradas altas temperaturas. Com vista para o mar, está localizada no rooftop, onde há um mirante de onde é possível apreciar e celebrar o pôr do sol, de camarote.

Gastronomia

O café da manhã incluso ou não na diária é servido diariamente no Ahara Bistrô, em uma bandeja saudável com suco e frutas da estação, café com leite, dois pães toast que acompanham manteiga e geleia, iogurte natural com granola, bolo, mini pão de queijo e ovos mexidos para começar o dia com muita energia de forma saudável. O Ahara Bistrô fica dentro da Reserva e atende diariamente hóspedes e não hóspedes das 8h às 10h.

SERVIÇO | POUSADA RESERVA ILHABELA

Endereço: Rua José Lins do Rêgo, 29 | Praia da Feiticeira | Ilhabela (SP)

Reservas: https://reservailhabela.com

Instagram: @reserva.ilhabela

Telefone/WhatsApp: 11 95077-6134