Quinta do Olivardo realiza 12ª edição da tradicional Pisa da Uva

A 12ª edição da Pisa da Uva, evento tradicional e um dos mais esperados pelos clientes da Quinta do Olivardo, ocorre nos fins de semana de 13 de janeiro a 3 de fevereiro em São Roque. O dia 13 de janeiro é reservado para as crianças, enquanto os dias 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro são destinados a toda a família. A propriedade, localizada na Rota do Vinho, possui mais de 8 mil pés de uva em 2 hectares de terra e realiza a colheita da fruta de forma artesanal nesta época do ano há mais de uma década.

Durante o evento, os participantes têm a oportunidade de vivenciar o método “raiz” de produção de vinho, onde as uvas são esmagadas a pés descalços. Ao chegar, os visitantes recebem chapéus de palha, tesouras e cestos para percorrer os caminhos entre as videiras, colhendo os cachos de uva como os antigos colonos. Em seguida, os participantes se dirigem ao lagar, uma construção de pedras utilizada para o preparo do vinho e onde pisam nas uvas. Olivardo Saqui, proprietário da Quinta, destaca que o método de amassar a uva com os pés é menos agressivo às sementes da fruta, em comparação com o processo industrial, conferindo uma diferença significativa no produto final. “O processo da pisa permite a extração mais eficiente de suco, cor e polifenóis, resultando em uma qualidade superior da bebida”, afirma.

A experiência fica ainda mais completa, com a presença de um grupo folclórico que anima a festa ao som de músicas portuguesas, vestindo trajes típicos da época e apresentando danças tradicionais de Portugal. Os pacotes incluem, além da pisa, suco de uva, água e vinho durante todo o evento, almoço, caneca e um chapéu personalizado. Para o dia especial dos “miúdos”, como são chamadas as crianças, tem também animação com o Tio China e circuito aventura (tirolesa 80M, arvorismo e cama elástica).

Para obter informações e adquirir ingressos, é possível entrar em contato pelo WhatsApp (11) 98856-3222.

Serviço 12ª Pisa da Uva da Quinta do Olivardo Pisa das Crianças

Quando: 13 de janeiro

Horário: Das 10h às 16h

Valor: 249 reais por criança (1 a 12 anos) O que inclui: colheita e pisa da uva no lagar, suco de uva e água durante todo o evento, almoço prato kids, 1 picolé, 1 pastel de nata com Nutella (que as crianças ajudam a produzir), tio China para animação, circuito aventura – (tirolesa 80M, arvorismo e cama elástica (uma vez em cada atividade)

Pisa da Família

Quando: 20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro

Horário: Das 10h às 16h

Valor: 399 reais por pessoa – crianças de 8 a 12 anos pagam meia O que inclui: colheita e pisa da uva no lagar, água, suco de uva, vinho da casa de mesa durante todo evento, musica portuguesa ao vivo, vale vinho (para retirada em novembro), almoço, uma caneca e um chapéu personalizados Quinta do Olivardo – São Roque

Segunda a Domingo – das 10h às 17h

Encomendas WhatsApp (11) 98856-3222

Estrada do Vinho, km 4 – São Roque, SP

Instagram: @quintadoolivardo