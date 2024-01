Um apostador da Vila Augusta acertou cinco dos seis números sorteados da mega-sena e recebeu um prêmio total de R$ 67.909,40. Os números sorteados foram 04 -2 27 – 35 – 45 – 52 – 56. O prêmio total e que não teve ganhadores acumulou para R$ 5,5 milhões para o próximo jogo que acontece nesta quinta-feira (11) e as apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas. O jogo simples com os seis números custa R$ 5.

- PUBLICIDADE -