Guarulhos empossa 35 novos conselheiros tutelares em cerimônia no Adamastor

Cerimônia realizada nesta quarta-feira (10) no Adamastor empossou os 35 novos conselheiros tutelares de Guarulhos, que atuarão na cidade até 2027. A atuação acontecerá nas regiões Bonsucesso, Centro, Cumbica, Pimentas I, Pimentas II, São João e Taboão e os profissionais serão responsáveis por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente na cidade.

Os conselheiros receberam o certificado das mãos do prefeito Guti, do secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, do secretário de Governo, Edmilson Americano, e das demais autoridades que representavam a Câmara Municipal, ONGs, a Ordem dos Advogados do Brasil e forças policiais que atuam em conjunto com o Conselho Tutelar. Além disso, aqueles que deixam o cargo neste momento entregaram às autoridades uma prestação de contas com todas as atividades realizadas e avanços conquistados entre os anos de 2020 e 2023.

De acordo com Guti, a função de conselheiro é muito difícil e extremamente importante para a cidade. “O trabalho que vocês vão exercer é impagável e nós somos muito gratos porque isso transforma a cidade em um lugar melhor. A gente sabe o quanto é complexo, custoso e dolorido voltar pra casa muitas vezes tendo presenciado situações complicadíssimas e é até difícil continuar, mas vale a pena porque isso muda vidas”, disse. O prefeito revelou também que o objetivo é continuar expandindo o trabalho para que seja possível alcançar cada vez mais famílias.

O secretário Fábio Cavalcante aproveitou a oportunidade para celebrar a criação da segunda unidade do Conselho Tutelar no Pimentas, que passou a funcionar a partir deste mandato. “Trata-se de uma importante conquista que tivemos nos últimos anos, já que a região precisava de mais uma unidade, haja vista o número elevado de casos de violação de direitos. É mais um meio de garantir o bem-estar de nossas crianças em situação de vulnerabilidade”, comentou.

A presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, Priscila da Silva Santos, lembra que a instituição sempre contou com a parceria do governo municipal, do secretário Cavalcante e da sociedade civil nesse trabalho. “É essencial que o Conselho Tutelar seja cada vez mais fortalecido em Guarulhos. Quando a gente fala de infância e adolescência falamos de construção de futuro, de preservação de direitos e de dignidade para as pessoas. É uma luta árdua, mas muito significativa”, disse.

Novos conselheiros

Bonsucesso

Irene Porfírio Vilar de Souza

Tammy Regina Ferreira Fernandes

Dayse de Lima Santos Ribeiro

Alécia Ferreira dos Santos

Elizete Geraldo dos Santos Cruz

Centro

Mauricio Renato de Souza Junior

Maria Sobral do Rosário Farias

Nair Martins Gomes da Silva

Alessandra Maria de Almeida Carvalho

Geralda Vieira Rocha Santos

Cumbica

Evandro Silva Marques

Jessica do Nascimento Sampaio Ladislau

Reginaldo de Moraes

Grasiele Soares de Souza

Rosemary Ramalho da Silva Pinheiro

Pimentas I

Leonardo Vitor de Queiroz Laranjeira

Adriana Rodrigues de Souza

Sandra Suely Vieira da Silva Duarte

Carla Duque de França Theodoro

Sandra Regina de Jesus Landim

Pimentas II

Nathacia Barbosa Amaral

Sonidelâne Cristina Mesquita

Joseildo Bernadino Costa Júnior

Rafaela Costa dos Reis Arcoverde

Antonio Benedito Martins

São João

Érica Antonia Lopes ribeiro Silva

Adriana de Oliveira Ramiro

Neide Américo de Lima Monteiro

Bertulino Santos Santana

Gilmária Ferreira Costa

Taboão

Fabiana Marques da Cruz Silva

Juliana Gomes Corrêa de Lira

Neide Maria dos Santos Medeiros

Maria Vilma Ferreira

Sandra Amorim dos Santos Silva