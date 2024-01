Mãe atinge filha com 5 facadas no Jardim Bananal

A vítima Lucélia Barbosa nunca teve um bom relacionamento com a sua mãe devido a agressões e maus-tratos na infância. Isso fez com que elas não se falassem há muito tempo, mas no domingo (7), a mãe de Lucélia apareceu em sua casa querendo ver seus netos, na qual recebeu uma recusa.

Em entrevista ao HOJE, Lucélia contou que após a negativa a mãe começou um tumulto até que ela abriu o portão e assim as agressões começaram. A vítima conseguiu colocar a mulher para fora de casa, mas ela retornou em seguida com uma faca e conseguiu invadir a residência localizada no Jardim Bananal. Nesse momento, ela atingiu Lucélia com cinco golpes de faca.

”Ela começou a me xingar e bater na minha porta, fui abrir o portão para tirar ela do corredor, por que eu moro com outros vizinhos, e então ela começou a me agredir, tive que imobiliza-la até o chão e pedi ajuda de um vizinho para colocá-la para fora. Depois disso, ela falou que iria me matar, conseguiu entrar em casa com a faca e me atingiu diversas vezes.”, disse ela.

A filha foi socorrida para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e não teve nenhuma complicação grave. Um boletim de ocorrência foi feito por ela contra a própria mãe.