Menina de 8 anos morre vítima de AVC após se queixar de dores de cabeça

Maria Júlia de Camargo Adriano de 08 anos, morreu vítima de Acidente Vascular Cerebral (AVC) após se queixar de dores de cabeça. A criança foi levada ao hospital após desmaiar e no local foi constado sangramento no cérebro.



A causa da morte foi confirmada nesta segunda-feira (8) e de acordo com o laudo, Maria Júlia teve um aneurisma, é uma dilatação dos vasos sanguíneos, que se rompeu e se espalhou pelo cérebro, caso que é raro em crianças.



A médica do caso apontou que em casos de AVC envolvendo crianças, possa ser que seja em decorrência de uma má formação na estrutura corporal.

