Flamengo de Guarulhos perde para o Vasco e está eliminado da Copinha

O Flamengo de Guarulhos perdeu o último jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior para o Vasco pelo placar de 1×0 com gol de Paulinho, assim, ficando em terceiro lugar do grupo e não avançando para as fases eliminatórias.

O jogo foi bastante movimentado com muitas chances criadas para os dois lados, mas apenas o time do Vasco conseguiu marcar seu gol no segundo tempo, e assim garantindo sua classificação. O Flamengo precisava apenas de um empate para avançar, e com a derrota, encerrou sua participação somando quatro pontos com uma vitória, um empate e uma derrota.