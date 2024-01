Homem dispara pistola de prego no olho e projétil vai parar no cérebro

Um incidente peculiar foi documentado em um artigo divulgado na revista científica Cereus nesta terça-feira (9/1). Na Malásia, um indivíduo de 30 anos enfrentou um acidente grave envolvendo uma pistola de pregos em 2022. O trabalhador da construção civil acidentalmente disparou a pistola em seu próprio olho esquerdo, resultando no cravamento de um prego em seu cérebro. O homem não estava utilizando óculos de proteção no momento do incidente. Ao enfrentar um bloqueio na ferramenta, ele virou a pistola em direção ao seu rosto e olhou para o cano da arma, momento em que ocorreu o disparo em seu olho.

O paciente, cuja identidade não foi revelada, foi rapidamente encaminhado ao hospital, onde recebeu atendimento emergencial de oftalmologistas e neurologistas.

Um exame de raio-x do crânio revelou que o prego de três centímetros estava alojado em seu cérebro, causando dilaceração na parte do crânio afetada pelo impacto. Apesar da gravidade da lesão, o homem apresentava sinais vitais estáveis. Submetido a uma cirurgia de emergência para a remoção do prego e de parte do tecido cerebral mais prejudicado, os médicos realizaram a sutura do olho do paciente, que infelizmente perdeu a visão no olho esquerdo. Ele permaneceu em observação na UTI por três dias antes de receber alta.

O estado completo de recuperação do paciente permanece desconhecido, pois, de acordo com os médicos, ele não compareceu às consultas subsequentes.

O artigo enfatiza a importância do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no ambiente de trabalho, especialmente para os trabalhadores da construção civil. Destaca-se a necessidade de capacitação e incentivo aos trabalhadores para garantir o uso correto dos EPIs.