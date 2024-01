Universidade oferece cinco mil vagas em mais de 100 cursos gratuitos

A Universidade Guarulhos (UNG), campus Centro e Itaquaquecetuba, está com inscrições abertas para o Capacita, projeto que oferta mais de 100 cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. No total, cinco mil vagas são oferecidas com o objetivo de preparar e requalificar a população para o mercado de trabalho. Ao final das capacitações, os participantes receberão certificado.

Entre as qualificações estão: Oficina de controle de ansiedade e enfrentamento do Burnout; Melhoramento genético em bovinos de corte; O poder dos chás: a natureza ao nosso alcance; Excel como ferramenta para negócios; Oficina de libras; Cálculos de medicação; Clareamento dental; Edição e criação de livro infantil (Ebook); 10 estilos de decoração; Interpretação de gráficos e tabelas; entre outros.

Para o reitor da UNG, Yuri Neiman , o Capacita é relevante para aprimoramento da aptidão profissional dos integrantes. “Nosso projeto oferece à população uma habilitação para o mercado de trabalho, por intermédio da oferta de cursos gratuitos e de curta duração. Além disso, os cursos estimulam o empreendedorismo para diversas pessoas. É uma oportunidade para que a comunidade tenha mais compreensão nas áreas de interesse e, até mesmo, possa aprender algo novo”, destaca.

Interessados poderão se inscrever em mais de um curso, até o dia 24 deste mês, por meio do site www.gokursos.com (pesquisando por Capacita + “UNG”). As aulas serão ministradas entre os dias 25 e 31 de janeiro, nos turnos manhã (08h – 12h), tarde (13h – 17h) e noite (19h – 22h), nos campus da Universidade em Guarulhos e Itaquaquecetuba.

Informações:

Fone: (11)2464-1700 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Inscrições:

https://www.gokursos.com/busca?ft=capacita+%2B+ung

Locais do Capacita:

Campus Guarulhos – Praça Tereza Cristina, 88, Centro

Campus Itaquaquecetuba – Av. Uberaba, 251, Vila Virgínia