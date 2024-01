Verão no Bosque conta com roda-gigante, carrinho de bate-bate e vila gastronômica

Entre os dias 12 de janeiro e 04 de fevereiro, o parque Bosque Maia vai contar com o evento Verão no Bosque. O programa oferece mais de nove atrações para toda a população, entre elas estão a roda-gigante, carrinho de bate-bate, tiro ao alvo e barco viking. Os brinquedos estarão disponíveis todos os dias a partir das 14h e a compra dos ingressos pode ser feita no local.



A população também poderá desfrutar da Vila Gastronômica que tem o cardápio variado entre doces como morango com chocolate, hambúrguer artesanal, porções de boteco, comida tropeira e também comidas nordestinas, com uma choppeira a 0°C. A parte da alimentação estará disponível das 16h de segunda-feira a quinta-feira e do 12h de sexta-feira a domingo.





Confira a programação completa:



Brinquedos e atrações:

Roda gigante

Carrinho de bate-bate

Barco Viking

Carrossel de cavalinhos

Carrossel de fusquinhas

Cama elástica

Tiro ao alvo

Pescaria

Boliche de tabuleiro



Vila Gastronômica:

Morango com chocolate

Frango no balde

Pastel e caldo de cana

Comida oriental

Hambúrguer Artesanal

Churros

Lanche de pernil e calabresa

Pastel

Milk shake

Hambúrguer na churrasqueira

Esfiha

Batata frita

Porções de boteco

Comida tropeira

Acarajé

Comidas nordestinas