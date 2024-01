Verão no Bosque terá a maior vila gastronômica de Guarulhos

A Vila gastronômica que terá no projeto Verão no Bosque no parque Bosque Maia entre os dias 12 de janeiro e 04 de fevereiro, é a maior feira de gastronomia que já teve em Guarulhos. No local, os alimentos serão variados entre doces como milk shake, morango com chocolate, pasteis doces e sorvetes. E na opção salgada, você encontra comidas nordestinas, acarajé, porções de boteco, hambúrgueres artesanais e muito mais.



A praça de alimentação estará disponível das 16h de segunda-feira a quinta-feira e das 12h de sexta-feira a domingo.

Comidas:

– Morango com chocolate

– Frango no balde

– Pastel e caldo de cana

– Comida oriental

– Hambúrguer Artesanal

– Churros

– Lanche de pernil e calabresa

– Pastel

– Milk shake

– Hambúrguer na churrasqueira

– Esfiha

– Batata frita

– Porções de boteco

– Comida tropeira

– Acarajé

– Comidas nordestinas