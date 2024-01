Concursos da Prefeitura de Guarulhos contrataram mais de 580 profissionais em 2023

Os concursos públicos promovidos pela Prefeitura de Guarulhos resultaram na contratação de 583 profissionais para diversas funções e áreas em 2023. Desse total, 489 foram de trabalhadores da saúde, como médicos de várias especialidades e agentes comunitários de saúde. As informações constam do balanço da Secretaria de Gestão, que incluiu também 60 professores de educação básica, além de 15 agentes de transportes e trânsito, entre outros profissionais.

Já a segunda edição do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) dos servidores da administração direta e do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais (Ipref) já beneficiou 1.950 funcionários, sendo 484 no ano passado e mais 1.466 em 2022. O programa prossegue com os servidores que se inscreveram em 2023.

O PDV era uma antiga reivindicação do funcionalismo municipal e atendeu os servidores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) já aposentados até novembro de 2019 e que continuavam na ativa.

Reforma do SESMT

Outra importante iniciativa da Secretaria de Gestão foi a reforma do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT), que incluiu pintura, jardinagem e revitalização da área predial, novas placas de sinalização interna, impermeabilização do teto, atendimento por senha com painel eletrônico, abertura de mais guichês de atendimento, implantação de QR Code para sugestões e reclamações, entre outras benfeitorias.

Vale-alimentação

No mês passado foi encaminhado à Câmara Municipal o projeto de lei do Executivo que institui um 13º crédito para o vale-alimentação de todos os seus mais de 20 mil servidores. Se aprovado, o benefício será válido a partir de dezembro deste ano, o que incluirá os trabalhadores do Ipref. Ele será estendido à servidora que estiver em período de licença-maternidade e ao funcionário afastado do trabalho por acidente ou doença há menos de 180 dias.

