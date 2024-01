GCM dispersa cerca de 500 pessoas e apreende 11 veículos em eventos ilegais

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos dispersou aproximadamente 500 pessoas em eventos não autorizados pelo poder público e que causavam obstrução de vias e perturbação do sossego entre sexta-feira (12) e domingo (14). Em um deles, com quase 300 pessoas na rua dos Estagiários, no Parque Primavera, os agentes autuaram e removeram ao pátio de recolhimento 11 veículos por infrações de trânsito, sendo quatro motocicletas e sete automóveis.

A Central 153 da GCM recebeu 85 denúncias por perturbação do sossego público no período. A maioria dos casos foi resolvida com a mediação dos agentes e a concordância dos acusados, que se prontificaram a abaixar o som em suas residências ou comércios.

Algumas adegas, principais alvos de denúncias, recebem a fiscalização da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SDU) e são notificadas a providenciar os devidos alvarás de funcionamento, e outras são autuadas e lacradas por descumprimento de horários e ausência de licenças de funcionamento. A GCM emite relatórios à SDU informando sobre casos específicos que necessitam de ações conjuntas para a maior efetividade dos trabalhos.

Acione a GCM

Para denunciar perturbação de sossego público e outros crimes o cidadão deve entrar em contato com a GCM por meio do telefone 153, que opera 24 horas por dia.