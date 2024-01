GCM prende dois homens por furtos no centro de Guarulhos

A Guarda Civil Municipal de Guarulhos prendeu dois homens por furtos na tarde de sexta-feira (12) e na madrugada desta segunda-feira (15) na região central da cidade. O primeiro detido foi acusado pela vítima de surpreendê-la no Bosque Maia, quando descansava no parque, ao pegar uma sacola com seus bens, um par de tênis e uma camiseta, e correr. Agentes da Inspetoria Parques, em patrulhamento interno, ouviram os gritos de “pega ladrão” e alcançaram o suspeito.

Os envolvidos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial para conhecimento da autoridade de plantão, que ratificou a prisão em flagrante e lavrou boletim de ocorrência por furto, conforme o artigo 155 do Código Penal. Os produtos foram restituídos ao proprietário e o autor ficou detido e à disposição da Justiça.

A segunda prisão ocorreu nesta segunda-feira na avenida Salgado Filho, no Centro, quando uma equipe da Inspetoria Oeste patrulhava a região e deparou com os proprietários de uma banca de conveniência e venda de jornais e revistas, pai e filho, na tentativa de deter um homem que acusavam de furtar fios e cabos elétricos instalados no estabelecimento, que estava fechado no momento do crime.

O homem foi preso e encaminhado ao 1º Distrito Policial juntamente com os materiais apreendidos e as testemunhas. A autoridade de plantão determinou a preservação do local do crime para perícia técnica e, após as oitivas, lavrou boletim de ocorrência por furto. O veículo do autor, que também é motorista de aplicativo, foi removido ao pátio de recolhimento e ele ficou detido à disposição da Justiça.

