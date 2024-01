Engavetamento na Dutra deixa três mortos e dois feridos

Um engavetamento entre um veículo de passeio e três carretas terminou com a morte de três pessoas na noite desta segunda-feira, 15, em São Paulo, no bairro da Vila Maria, zona norte da capital. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 230 da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas são um homem de 60 anos, um adolescente de 17, e um menino, de 8. Todos estavam a bordo do carro de passeio. Os três tiveram o óbito constatado no local por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Outras duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 40 anos e uma mulher, de 35, precisaram ser socorridos para o Hospital Geral de Guarulhos, conforme informou a CCR, concessionária que administra a rodovia.

De acordo com a empresa, que também atuou na ocorrência, o estado de saúde das duas vítimas era “moderado”. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local para ajudar no resgate.

Nas imagens divulgadas pelos bombeiros, é possível ver o veículo de passeio prensado entre a parte dianteira da carreta que seguia por trás e a traseira da carreta que estava à frente. Os registros mostram que o carro ficou completamente destruído.

Em razão do acidente, o tráfego da pista expressa precisou ser desviado para a pista marginal no quilômetro 231,4.