GCM prende homem por tráfico de entorpecentes no Jardim Divinolândia

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam um homem no início da noite desta segunda-feira (15) por tráfico de entorpecentes na rua Maria Cerri, no Jardim Divinolândia. A equipe em patrulhamento preventivo pela região deparou com o acusado próximo ao Centro Esportivo João do Pulo.

Ao perceber a presença da GCM, o indivíduo saiu em disparada, mas foi rapidamente alcançado. Com ele foi encontrada uma pochete contendo substâncias aparentemente entorpecentes e 40 reais em dinheiro. Diante do quadro, acusado e materiais apreendidos foram apresentados à autoridade de plantão no 7° Distrito Policial.

O material foi periciado e positivou para 289 embalagens contendo maconha e crack. A autoridade ratificou o flagrante e lavrou boletim de ocorrência por tráfico de entorpecentes.

O acusado ficou detido e à disposição da Justiça. A GCM tem efetuado patrulhamentos planejados e estratégicos na região do ginásio João do Pulo para assegurar uma frequência saudável a crianças, adolescentes, jovens e famílias no local.