Grupo Açotubo abre 12 vagas de emprego em Guarulhos

O Grupo Açotubo, referência em distribuição de aço e produtos siderúrgicos no Brasil e na América Latina, está com 20 vagas abertas, sendo 12 delas para sua matriz, em Guarulhos-SP, e as outras oito nas cidades de Curitiba-PR, Joinville-SC, Caxias do Sul-RS, Canoas-RS, Piracicaba – SP e Sertãozinho-SP.

Dentre as vagas com maior demanda estão a de Auxiliar de Depósito, sendo duas para a capital paranaense e uma para Sertãozinho, e Consultor (a), com posições a serem ocupadas em Piracicaba, Caxias do Sul e Canoas.

Confira abaixo a lista de vagas completas e suas respectivas cidades:

Analista PCP: Guarulhos – SP

Analista de Recebimento Júnior: Guarulhos – SP

Analista de Recursos Humanos: Guarulhos – SP

Analista Fiscal Pleno: Guarulhos – SP

Assistente de Compras: Guarulhos – SP

Assistente de Recebimento: Guarulhos – SP

Assistente Fiscal Pleno: Guarulhos – SP

Banco de Talentos: Guarulhos – SP

Orçamentista Pleno: Guarulhos – SP

Supervisor de PCP: Guarulhos – SP

Técnico de Métodos e Processos: Guarulhos – SP

Vendedor Técnico: Guarulhos – SP

Filiais

Auxiliar de Depósito: Curitiba – PR (2) e Sertãozinho – SP

Consultor (a): Piracicaba – SP, Canoas – RS e Caxias do Sul – RS

Motorista de Caminhão: Joinville – SC

Vendedor (a): Curitiba – PR Para se candidatar às vagas, acesse o link: https://acotubo.gupy.io/