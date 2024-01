Pousada de luxo no Sul de Minas faz hóspedes terem a sensação de dormirem ‘no céu’

Reginaldo Pupo

Cenário de cinema! Essa é a definição que se pode concluir sobre uma pousada com apenas seis chalés exclusivos localizados no topo de uma montanha no Sul de Minas Gerais. Com arquitetura moderna e ultra contemporânea, a Unique Alta Vista Pousada Boutique tem um conceito de alto luxo e destoa de toda a pacata cidade de Córrego do Bom Jesus (distante 145km de Guarulhos), onde alguns moradores ainda circulam em carros de bois ou a cavalos por suas estradas de terra infinitas.

A cidade, de apenas 4,2 mil habitantes, está situada entre dois dos maiores destinos turísticos mais procurados do Sul de Minas Gerais: Monte Verde e Gonçalves. Inclusive os dois municípios podem ser acessados por estradas de terra. De qualquer ponto do centro de Córrego do Bom Jesus é possível avistar a pousada do alto da montanha.

Situada em uma área de 240 mil metros quadrados, o equivalente a cinco alqueires pelos padrões mineiros (pelos padrões paulistas, os cinco alqueires seriam equivalentes a 121 mil metros quadrados), a Unique Bela Vista está a 1.350 metros acima do nível do mar e é cercada por muita natureza, um lugar ideal para quem quer relaxar, descansar e se desplugar do mundo.

Todos os chalés têm o mesmo padrão, porém, são decorados com quadros, enxovais e objetos inspirados nas cidades de Roma (Itália), Paris (França), Amsterdam (Holanda), London (Inglaterra), New York e São Francisco (EUA), que dão os nomes aos chalés.

Dormindo “no céu”

O que chama a atenção das acomodações é que a parte voltada para a montanha, de onde é possível avistar as cidades de Córrego do Bom Jesus, Cambuí e Estiva, é toda envidraçada, não há paredes de concreto ou qualquer tipo de material. São quase 10 metros quadrados de vidros. Uma verdadeira vitrine para a natureza.

À noite, com todas as luzes apagadas, os hóspedes têm uma experiência única e incrível. A sensação é a de que eles dormem “no céu”, pois sem nenhum esforço, deitados na cama e olhando para a direção dos pés, é possível ver as estrelas e os aviões que fazem a rota Belo Horizonte – São Paulo. Antes de cair no sono, os frequentadores não precisam sair da confortável cama para fechar as cortinas. Basta acionar um controle remoto.

Os chalés têm espaçosos 45 metros quadrados e 16 metros quadrados de varanda, de onde é possível avistar a fantástica vista da Serra da Mantiqueira ouvindo o canto dos pássaros e colocar a leitura em dia. Com sorte pode-se deslumbrar o pôr-do-sol de camarote.

As habitações são equipadas com camas king size com lençóis térmicos de 700 fios, lareira em uma aconchegante sala de estar, ar climatizado quente ou frio, frigobar, cafeteira elétrica, TV por assinatura, banheira com hidromassagem e roupas de cama e banho importados. Os roupões de banho trazem as icônicas marcas DKNY e Calvin Klein.

Todo o projeto e decoração dos chalés foram idealizados pela proprietária Rosimeri Lima César Cardoso, que trouxe diversas experiências dos Estados Unidos, onde residiu por alguns anos com seu marido, o também proprietário Lairton Cardoso.

Espumante na chegada

Os hóspedes são recebidos com espumante e morangos orgânicos, um mimo que certamente irá abrilhantar a primeira noite de hospedagem. A bebida pode ser degustada no próprio chalé ou em um espaço instagramável, com balanço, todo decorado e iluminado com luzes tênues.

No ambiente é possível acender uma fogueira para apreciar as estrelas e as cidades iluminadas quilômetros abaixo após de celebrar o pôr do sol. Ou para espantar o friozinho, pois mesmo no verão, à noite as temperaturas chegam facilmente entre os 18 e 15 graus.

Para desfrutar os momentos de lazer, além do mirante decorado para apreciar o incrível pôr do sol, a pousada conta com piscina ao ar livre, redário, jacuzzi, alamedas internas para caminhadas e quadra de tênis de concreto com medidas oficiais.

A Unique recebe apenas casais e pets de pequeno porte, com atendimento personalizado, focado na privacidade e no sossego.

Selos

A Unique Alta Vista Pousada Boutique possui o selo Travel Proud, da Booking, uma das maiores plataformas de viagens do mundo, por receber também a comunidade LGBTQIAP+.

O empreendimento conquistou ainda o selo Viagem Sustentável, também da Booking, por ações inovadoras voltadas para a sustentabilidade e preservação do Meio Ambiente, como a captação de energia solar e a existência de um biodigestor para acelerar a decomposição de matéria orgânica.

Instalada em uma área de preservação ambiental, a pousada plantou diversas árvores nativas da Mata Atlântica, entre elas, algumas frutíferas, como limoeiros, laranjeiras, pitangueiras e abacateiros, o que atraiu novas espécies de aves que não apareciam por ali, além de seriemas.

As cerca de 30 espécies de aves que agora habitam a pousada, a natureza e as belas instalações do empreendimento já encantaram turistas estrangeiros, como americanos, suecos, belgas e até russos. Mas são os turistas de São Paulo e da Região Metropolitana de Campinas que mais frequentam a pousada.

Menu às cegas

A Unique Alta Vista Pousada Boutique também possui uma gastronomia ímpar, voltada exclusivamente para seus hóspedes. Com apenas seis mesas para os seis chalés, o atendimento fica ainda mais personalizado e não é difícil os hóspedes interagirem.

Os pratos são servidos pelo próprio proprietário Lairton Cardoso. Não há cardápio, os hóspedes são surpreendidos com o menu do dia, composto por entrada, caldinho, prato principal e sobremesa. Mas no ato da reserva da hospedagem, a equipe envia mensagens aos hóspedes para saber se há restrições alimentares. Vegetarianos e veganos têm um cardápio exclusivo.

Em uma das noites, nossa reportagem experimentou como entrada uma quiche de alho poró. Em seguida, foi servido um caldinho de mandioquinha e como prato principal um filé de frango à parmegiana com espaguete com carne moída.

Em outra noite foi servido, como entrada, um ceviche produzido com tilápia e o caldinho. O prato principal foi tilápia na chapa sobre uma cama de purê de batata com molho de maracujá.

Como sobremesa, além das opções brasileiríssimas, como o tradicional pudim, os hóspedes também podem optar pela Tartaleta com sorvete da casa, preparada pela sorridente venezuelana Emilin Ramirez Rosales para deleite dos hóspedes.

UNIQUE ALTA VISTA POUSADA BOUTIQUE

Endereço: Avenida Vereador Benedito Rodrigues | Bairro Catiguá |Córrego do Bom Jesus (MG)

Reservas: (35) 9 9977-0223

Informações: https://uniquepousadaboutique.com.br/

Instagram: @uniquealtavista