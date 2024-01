Verão no Bosque oferece parque de diversões e vila gastronômica até o dia 4

O grande sucesso do parque de diversões e da vila gastronômica instalados no Bosque Maia, região central da cidade, levou a Prefeitura de Guarulhos a criar o evento Verão no Bosque, que está oferecendo essas atrações até o dia 4 de fevereiro.

Todos os dias a partir das 16h a população pode curtir os diversos brinquedos como roda-gigante, pista de carrinho de bate-bate, barco viking, carrossel, cama elástica, tiro ao alvo, pescaria e boliche de tabuleiro.

Já a praça de alimentação está em funcionamento de segunda a quinta-feira, também a partir das 16h, e entre sexta-feira e domingo a partir das 12h. O visitante pode escolher entre as diversas opções gastronômicas oferecidas, os saborosos espetos de morango com chocolate, frango no balde, pastel e caldo de cana de feira, hot-dog coreano, culinária oriental, hambúrgueres, churros, lanches de pernil e calabresa, milk shake, esfihas, batatas fritas e porções de boteco, comida tropeira, acarajé e comidas nordestinas, além da choperia.

O Bosque Maia fica na avenida Paulo Faccini, no Jardim Maia.

Ingressos sociais

Para ampliar ainda mais o acesso às atrações do parque de diversões, a Prefeitura vai oferecer pares de ingressos gratuitos para crianças de até 14 anos. Para solicitar é preciso acessar o endereço https://xdin.link/VeraonoBosque e fazer o cadastro. Cada cadastro poderá ser contemplado com somente um par de ingressos, que poderão ser usados para a roda-gigante, o barco viking, o carrossel de cavalinhos, o carrossel de fusquinha, o pula-pula e a pista de carrinho de bate-bate. Os ingressos sociais não são válidos para o tiro ao alvo, a pescaria e o boliche de tabuleiro.