Adolescente é flagrado com maconha e crak na Vila Rio

Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um adolescente nesta quarta-feira (17) com 152 embalagens contendo substâncias identificadas como entorpecentes do tipo crack e maconha. As equipes patrulhavam preventivamente a região da Vila Rio de Janeiro quando depararam com o infrator pela rua Elvira, no Jardim Diogo.

O indivíduo tentou despistar os GCMs e dispensar uma pochete que continha os entorpecentes e 60 reais em dinheiro, mas foi interceptado. Por se tratar de um menor de idade, os agentes solicitaram a presença da mãe e informaram a situação imediatamente à autoridade de plantão no 2° Distrito Policial, conduzindo as partes e o material apreendido.

As substâncias foram submetidas à perícia técnica, cujo laudo positivou para 111 embalagens contendo crack e 41 com maconha. A autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e o adolescente ficou apreendido, devendo ser encaminhado à Vara da Infância e da Juventude de Guarulhos, que, dentre outras demandas, trabalha com crianças e adolescentes em situação de risco social e com adolescentes em conflito com a lei.

- PUBLICIDADE -