GCM prende dois homens foragidos da Justiça por tráfico de drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens foragidos da Justiça por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (17) em locais distintos da cidade. O primeiro caso ocorreu no interior do Bosque Maia, quando agentes da Inspetoria Parques abordaram duas pessoas que consumiam entorpecentes em área de mata.



Na consulta de informações criminais, um deles constava com mandado de prisão pendente de cumprimento na 2° Vara Criminal do município de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, por tráfico de drogas.



No outro caso, agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) em patrulhamento preventivo pela região da Vila Flórida depararam também com duas pessoas nas proximidades do Ginásio Poliesportivo Paschoal Thomeo. Na averiguação, a consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões apontou que um deles não retornou ao presídio de Marília após o indulto de Natal, local de cumprimento de pena por tráfico de entorpecentes.



Os suspeitos foram apresentados ao 1° e ao 6º Distrito Policial, respectivamente, onde as autoridades de plantão lavraram boletins de ocorrência por captura de procurado. Ambos ficaram detidos.



