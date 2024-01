Placa muda vida de cão caramelo que estava triste: ‘’Só quer carinho’’

A ideia de uma tutora ao colocar uma placa na frente de casa para incentivar pedestres a fazerem carinho no cachorro caramelo da família, que vivia com dores, viralizou nas redes sociais.

Como a família não tinha interesse em adotar no momento, ela divulgou a imagem do animal nas redes sociais, caso já tivesse tutor. Em seguida, um homem entrou em contato e foi buscar o cachorro. Porém, enganado que não era o dele, voltou para devolver.

— Eu estava em viagem naquele dia. Meu marido não queria ele, eu que tinha a intenção de adotar, e então pediu para o rapaz levar o cachorro mesmo assim — afirmou.

Após alguns dias, o cachorro reapareceu na porta da cozinha, para surpresa da Clarice.

— Ele apareceu no almoço, olhou para dentro e abanou o rabo. Naquele momento, falei para minha família que eu não devolveria mais, queria ficar com ele — revela.

A ideia do cartaz para ganhar carinho

Para Clarice, cuidar do animal não foi fácil. Bill enfrentou uma cirurgia no intestino e um tratamento para infecção na vértebra, além de outros problemas de saúde. Após passar por diversas clínicas e receber cuidados intensivos por oito meses, o cão se recuperou e começou a viajar junto com a família para a casa na praia.

Foi quando ela percebeu que o animal estava se sentindo solitário e triste, pois as pessoas que passavam pela cerca se afastavam dele, com medo ou desinteresse, e os pais não deixavam as crianças se aproximarem.

Então, ela teve a ideia de colocar uma placa, feita em papelão, na frente de casa, com a escrita: “Meu cão é Bill. É amigável. Ele só quer carinho”. Desde então, Bill só recebeu afagos dos pedestres que passavam.

— Realmente mudou, as pessoas começaram a chamar pelo nome, brincar com ele. Mudou bastante, ele ficou mais feliz. Valeu a pena. Hoje ele faz parte da família, e até meu marido é apaixonado por ele agora (risos) — disse Clarice.