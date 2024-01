Redação nota mil no Enem 2023 vira caso de polícia

A confusão envolvendo o candidato pernambucano que disse ter tirado nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 foi parar na polícia.

O estudante Igor Kleyverson da Silva, de 23 anos, seria um dos 60 candidatos nota mil em todo o país, mas depois de tirar fotos e gravar vídeos tudo mudou. Na última quarta-feira (17), foi descoberto que, na verdade, a nota que consta na página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é 680.

Com isso, ele deixa de ser um dos dois pernambucanos com pontuação máxima na redação do Enem. A outra é a professora Lilían Carvalho.

Nesta sexta-feira (19), a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que abriu um inquérito para apurar o fato. Sem repassar detalhes, a corporação disse, por nota, que ‘’está investigando o caso que aconteceu no dia 17 de janeiro, no bairro do Viradouro, em Escada’’. Também afirmou que ‘’as diligências já foram iniciadas e seguem até completa elucidação do caso’’.

Quem é o jovem

Igor mora no município de Escada, na Zona da Mata, e é ex-aluno do curso preparatório Fábrica Concurso, que fez publicações nas redes sociais referentes à nota do vestibulando na terça-feira (16), quando o resultado do exame foi divulgado.

O jovem veio a público na noite da quarta-feira para contar o que tinha ocorrido. Por meio de um vídeo no Instagram, o estudante alegou que pode ter sido vítima de um hacker ou de um erro no sistema do Inep.

Inep esclarece o ocorrido

Por meio de nota, o Inep informou que “a base de dados com os resultados das redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 é a mesma desde a publicação no ambiente de administrador da Página de Participante, que ocorreu em 15 de janeiro de 2024 para a divulgação realizada no dia seguinte”.

Igor Kleyverson enviou capturas de tela das notas antes e depois da suposta alteração. Não somente a nota da prova de redação estava diferente, como as das áreas de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que foi de 594,4 para 634,4 e Matemática, que subiu de 632,5 para 917,5.

Homenagens retiradas

Logo após ser informado que o estudante poderia não ter alcançado a nota mil na redação, o diretor do curso preparatório removeu as postagens em homenagem ao jovem.

“O Fábrica Concursos, por meio do seu departamento jurídico, está aguardando as apurações dos fatos que aconteceram nas últimas 24h, envolvendo um ex-aluno. Ao serem apurados todos os fatos, e sendo provado qualquer fato contrário fora da lei, tomaremos as medidas cabíveis. Ressaltamos que tivemos um resultado excelente nas redações, com + de 45 notas acima de 800 pontos, número recorde na nossa região. Qualquer retratação será feita mediante ordem superior, sempre agindo de forma correta, dentro da lei, com toda credibilidade e seriedade que prezamos”, disse o curso por meio de nota.

Questionado sobre os métodos de segurança a serem tomados de agora em diante, o curso informou que irá utilizar o acesso do aluno para evitar erros como este. Anteriormente, os estudantes apenas enviavam uma foto das notas.