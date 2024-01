Mulher fica presa em carro e morre afogada durante chuva

Uma mulher morreu na madrugada deste sábado (20/1), em Sorocaba, no interior de São Paulo, após ficar presa em um carro arrastado pela força das águas da chuva e submerso em meio à enxurrada. Outra pessoa que estava no veículo conseguiu sair e ficar em cima da lataria do automóvel até a chegada do socorro.

A mulher presa no carro foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. O veículo submergiu na Avenida Juvenal de Campos, na altura do número 300, no bairro Vila Conceição.

A morte foi a terceira provocada pelas chuvas confirmada no estado desde a noite dessa última sexta-feira (19). Em Limeira, também no interior de SP, duas mulheres foram arrastadas por uma enxurrada. Mãe e filha, de 70 e 35 anos, ficaram presas embaixo de um carro e morreram.

A Defesa Civil do estado detalhou que a forte chuva atingiu a cidade de Sorocaba por volta da 1h20, o que provocou pontos de alagamento em diversas áreas. O Hospital do Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, no Jardim Faculdade, teve parte do térreo alagado, e os pacientes precisaram ser remanejados para outros andares.

Houve, ainda, registro da queda de um dos muros do Hospital Evangélico Sorocaba, na Vila Jardini.

Chuva na capital

Na capital paulista, a chuva forte do fim da tarde fez com que o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocasse toda a cidade em estado de atenção.

Na região da Vila Prudente, na Zona Leste, o Córrego Mooca chegou à iminência de transbordar.

O temporal provocou 18 pontos de alagamento em toda a cidade

Além disso, até as 18h15, os bombeiros haviam recebido 51 chamados relacionados a quedas de árvores na Grande São Paulo.