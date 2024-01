Fonseca e Sakamoto são campeões de duplas na Argentina

A parceria nacional composta pelo carioca João Fonseca e pelo paulista Pedro Sakamoto brilhou ao conquistar o título de duplas no Challenger de Buenos Aires, realizado em quadras de saibro. No último sábado, os brasileiros derrotaram de maneira convincente os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner por duplo 6/2, em uma partida que durou apenas 54 minutos.

O jovem João Fonseca, aos 17 anos, celebrou a conquista do seu primeiro título como tenista profissional, abarcando todas as categorias nos circuitos de simples e duplas. Por sua vez, o experiente Sakamoto, de 30 anos, não apenas adiciona o primeiro Challenger à sua carreira, mas também ostenta outros impressionantes 13 títulos em torneios da ITF.

O dueto Fonseca e Sakamoto superou um momento delicado com um 15-40 no início da partida, mas posteriormente não enfrentou mais ameaças ao seu saque, conseguindo duas quebras para garantir o domínio no primeiro set. Na segunda parcial, a dupla brasileira resistiu a quatro break-points até o 2/2, retomando o controle do jogo com duas novas quebras, consolidando assim a vitória.

Os campeões de Buenos Aires ingressaram na competição como alternates, substituindo o argentino Renzo Olivo, que desistiu devido a uma lesão no ombro. Desde o início, enfrentaram desafios, salvando um match-point na estreia contra a dupla brasileira Orlando Luz e Marcelo Zormann. Nas quartas, superaram Gilbert Klier e João Reis, enquanto na semifinal derrotaram a dupla formada pelo argentino Ignacio Monzon e o espanhol Carlos Sanchez Jover.

João Fonseca compartilhou sua experiência após a vitória, destacando a oportunidade inesperada: “A gente entrou como alternate. Eram 17h, eu estava no hotel e me ligaram falando: ‘Vem para o clube agora, jogar duplas às 17h30!’. O jogo era contra os cabeças 2, o Orlando e o Zormann. Eu e Pedro decidimos nos inscrever em cima da hora, porque estamos treinando juntos agora.”

Ele enfatizou a importância da sintonia com Sakamoto e a valorização da segunda chance: “O que fez a diferença foi essa chance. Falamos: ‘Vamos com tudo, a gente não vai querer perder. Deram uma segunda chance e vamos ter que aproveitar’. E como a gente tem essa sintonia de treinar junto, deixou o clima muito mais tranquilo dentro de quadra.”

Fonseca expressou sua felicidade com a conquista do primeiro título profissional em duplas: “A gente conseguiu se entender, apesar de ser a primeira vez que jogamos juntos. Ganhar esse primeiro título profissional significa muito para mim. Não é um título de simples, mas a dupla conta muito, porque exige treino de voleio, saque e devolução. Estou muito feliz.”

O Challenger de Buenos Aires proporciona 50 pontos no ranking da ATP para os campeões de duplas, além de um prêmio de US$ 2.140. Atualmente, Fonseca ocupa a 721ª posição e Sakamoto a 432ª no ranking de duplas. Os brasileiros agora se preparam para o Challenger de Punta del Este, com o paulista Sakamoto já iniciando a disputa no qualifying a partir do próximo domingo.