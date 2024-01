GCM apreende baldes com quase 50 litros de cerol no Parque Cecap

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu no Parque Cecap, no sábado (20), quase 50 litros de cerol que seriam utilizados para aplicar em linhas para empinar pipas em uma competição que estava prevista, mas foi frustrada com a operação dos agentes. Ninguém se apresentou como responsável pelos baldes com os produtos.

O cerol ou cortante é o nome dado a uma mistura de cola, geralmente de madeira, com vidro moído ou limalha de ferro (pó de ferro), que é aplicada nas linhas que são utilizadas para erguer pipas.

A linha chilena, outro produto proibido, tem o corte potencializado em quatro vezes, sendo produzida a partir de quartzo moído e óxido de alumínio. São materiais considerados perigosos e cujas principais vítimas são motociclistas e ciclistas, que podem sofrer acidentes sérios e até fatais.

Pássaros e outros animais também são vítimas do uso de cortantes nas pipas, além de causar outros prejuízos como o rompimento de fios e até de cabos de alta tensão. O uso, a posse e a comercialização desses produtos é crime previsto pela lei municipal 7.768/2019. As operações da GCM continuarão durante todo o ano, sendo reforçadas nos fins de semana.