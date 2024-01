Edição 2024 do Festival Gastronômico Sabores da Montanha reunirá municípios de SP, MG e RJ

A Sabores da Montanha anunciou nesta terça-feira (23) as inscrições para o 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que neste ano será realizado entre os dias 7 de junho e 28 de julho de 2024 em municípios serranos dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As inscrições também já estão abertas e podem ser acessadas por meio do site oficial do evento.

No ano passado, o festival reuniu 72 estabelecimentos de 29 municípios dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, transformando-se no maior festival do gênero na Serra da Mantiqueira e o único a reunir três estados diferentes. A expectativa para este ano é de que cerca de 100 restaurantes participem do evento.

A exemplo do ano passado, poderão se inscrever nesta edição, além de restaurantes, os gastrobares, pizzarias, lanchonetes, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, padarias, vinícolas, docerias, cervejarias, hotéis, pousadas. produtores artesanais e similares da região da montanha.

“Será um evento aberto a qualquer tipo de estabelecimento do meio gastronômico, pois o objetivo do festival, além de divulgar a típica gastronomia regional, é também possibilitar que desde uma pastelaria até uma vinícola premium possam apresentar seus produtos, mostrando a diversidade gastronômica da região”, explica Reginaldo Pupo, gestor do Grupo Sabores, que gerencia a Sabores da Montanha e Sabores da Praia.

Fomentando o turismo

Durante o período do evento, em plena temporada de inverno, a Serra da Mantiqueira recebe, em média, entre 2,5 milhões a 3,5 milhões de turistas, de acordo com estimativas das prefeituras da região. São visitantes vindos de diversas regiões do Brasil e de outros países, grande parte com alto poder aquisitivo.

Com isso, o 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha se tornará uma grande vitrine para os estabelecimentos divulgarem seus produtos ou serviços, pois ocorrerá em uma época de grande visibilidade da mídia nacional, que foca suas pautas nesta importante região, cercada por muita natureza exuberante e um clima bem agradável. No ano passado o festival conseguiu R$ 2,1 milhões em mídia espontânea.

Divulgação

Equipes da organização irão circular pelos principais atrativos turísticos das cidades da região para realizar ações de sampling para divulgar o festival por meio da distribuição de materiais.

A organização realizará, a partir de abril, diversas Press Trips, ações nas quais jornalistas de grandes veículos de comunicação dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, blogueiros, ex-MasterChefs e influenciadores digitais segmentados em Turismo e Gastronomia serão convidados para visitarem os estabelecimentos participantes e degustarem os pratos que serão produzidos exclusivamente para o evento. O objetivo é gerar mídia espontânea com alguns meses de antecedência para divulgação do festival, seus patrocinadores, restaurantes participantes e parceiros.

Valorização da gastronomia regional

O principal objetivo do 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha é divulgar e valorizar a rica gastronomia regional, observando a utilização de insumos encontrados na região, por meio de produtores locais. Portanto, não haverá premiações. O festival será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes, e reunirá os principais nichos da gastronomia.

O modelo indoor possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da qualidade de seus produtos e da segurança alimentar, além de poder ampliar a possibilidade de fidelização dos clientes (ainda que sazonais), atrair novos clientes para conhecer a gastronomia de cada estabelecimento e aumentar o ticket médio, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares. Isso também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura básica como banheiros, estacionamentos, etc.

2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha

Data: 7 de junho a 28 de julho de 2024

Local: Estabelecimentos gastronômicos das cidades participantes

Informações / Inscrições: www.saboresdamontanha.com.br

Telefone: (11) 9 3279-5275

Instagram: @saboresdamontanha_br