‘Estou indo em busca do sonho da minha vida’, diz Bia antes de entrar no BBB24

Um vídeo da representante de Guarulhos no Big Brother Brasil 2024, viralizou nas redes sociais pela emoção que a vendedora contava sobre a sua entrada no programa e o pré confinamento.



No vídeo em que aparece no carro com a sua família, Bia afirma que está indo em busca do sonho de sua vida e que não poderia de deixar de gritar para os quatro ventos que estava feliz. Ela se emociona ainda ao afirmar que estava mais perto do que longe de tudo aquilo que planejava.

