Radisson Pinheiros oferece até 15% de desconto nas reservas no Carnaval 2024

O Carnaval de São Paulo promete ser fantástico. De acordo com a Prefeitura da cidade, serão 654 desfiles de rua ao longo dos dias de celebração. Quem quiser acompanhar os bloquinhos de rua ou curtir a oferta cultural e gastronômica do destino, encontrará no Hotel Radisson Pinheiros a opção ideal, já que o empreendimento possui localização privilegiada, com acesso às principais vias de acesso da cidade.

A partir de sábado, 3 de fevereiro, até a Quarta-feira de Cinzas, dia 13 de fevereiro, cerca de dez bloquinhos passarão pelo bairro de Pinheiros. Pensando nisso, o hotel preparou um pacote especial, sem número mínimo de noites, com desconto de até 15% nas reservas usando o promocode CARNAVAL. Todos os hóspedes serão recebidos com welcome drink e um energético.

Famílias, casais ou grupo de amigos terão uma experiência sofisticada e exclusiva no hotel, além da chance de explorar uma das regiões mais vibrantes de São Paulo. Entre os pontos turísticos próximos ao Hotel Radisson Pinheiros, destacam-se o Parque Ibirapuera, maior parque urbano de São Paulo, e a Avenida Paulista, que abriga, por exemplo, a Japan House, o Sesc Avenida Paulista, o Parque Trianon e o MASP – Museu de Artes de São Paulo.

Na pausa entre os passeios ou folia, o hóspede poderá apreciar as delícias servidas no restaurante do hotel, o Origens. Elegante, moderno, o restaurante combina técnicas gastronômicas com ingredientes da culinária brasileira.

Os pets são bem-vindos no hotel. Os hóspedes podem incluir seus animais de até 12kg na viagem e ainda recebem um kit de boas-vindas com tapete higiênico, petisco e brinquedo.

Serviço

Hotel Radisson Pinheiros

Rua Cristiano Viana, 318, São Paulo

Telefone: +55 11 5043 3658

www.radissonhotelsamericas.com/en-us/hotels/radisson-sao-paulo-pinheiros

Dias e horários dos blocos

– 03 de fevereiro – Bloco RitaLeena, Toca um Samba Aí, Casa Comigo Buchecha, BangalaFumenga

– 12 de fevereiro – Bloco Filhos de Gil, Me Lembra que Eu Vou

– 13 de fevereiro – Solteiro Não Trai, Bloco Bastardo

– 17 de fevereiro – Desliga e Vem