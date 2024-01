Turistas encontram câmera escondida durante hospedagem

O casal de turistas que encontrou uma câmera oculta na tomada de um flat onde estava hospedado em Pernambuco pretende processar os responsáveis pela acomodação onde o equipamento foi achado. O caso aconteceu em um apartamento de um resort, localizado na praia de Muro Alto, em Porto de Galinhas, no município de Ipojuca.

De acordo com o advogado do casal, uma ação civil será aberta na Justiça em São Paulo, onde os turistas moram e a partir de onde foi feita a reserva. Segundo o jurista, após a conclusão do inquérito da Polícia Civil, também será proposta uma ação criminal.

Conforme o advogado, as medidas a serem tomadas vão envolver todos os agentes que estiveram inclusos na negociação direta da contratação dos serviços.

O casal estava hospedado em um resort, no último dia 13, quando percebeu que uma tomada que fica ao lado da cama não permitia o acesso de nenhum conector. Então, os turistas decidiram prestar mais atenção e constataram que dentro da tomada havia uma câmera oculta, que grava imagens de ‘’forma discreta e imperceptível’’.

A câmera estava posicionada em frente à cama do quarto, no OKA Beah Residence. A hospedagem foi reservada por meio do site Booking. O casal, que pediu para não ser identificado, estava viajando com duas amigas. Ele ficou em um dos flats e as amigas, em outro.

Câmera apreendida

A câmera foi apreendida pela polícia e o equipamento foi encaminhado ao Instituto de Criminalística (IC) para identificar quem seria a pessoa que estaria recebendo as imagens captadas no quarto do resort em que o casal de turistas estava.

Com base nisso, a polícia não descarta que haja outras vítimas e investiga o caso justamente para entender as circunstâncias da instalação do equipamento.