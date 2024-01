Abrigo da Prefeitura no Bonsucesso tem 180 cães e gatos para adoção

Se você está à procura de um cão ou gato para adotar certamente vai encontrar um do seu agrado no abrigo do Departamento de Proteção Animal (DPAN) de Guarulhos, no Bonsucesso. No local, cerca de 180 animais, entre adultos, idosos e filhotes, aguardam ansiosamente por uma nova família.

Todos os pets disponíveis para adoção são castrados, vacinados, vermifugados e identificados com microchip. “A cada animal adotado abre-se uma vaga para resgate de outro bichinho que esteja precisando de socorro”, explica Juliana Kopczynski, diretora do DPAN.

Os filhotes geralmente têm a preferência na hora da adoção, mas animais adultos e idosos também são escolhidos. Na última segunda-feira (22) o alegre cãozinho Rapadura, adulto de porte médio sem raça definida, seguiu para seu novo lar com o casal Luana Santos Souza, de 17 anos, e Lucas da Silva, 20.

Moradores do Sítio São Francisco, região do Pimentas, os jovens escolheram o cachorro após conhecerem alguns animais disponíveis no abrigo. “Ele é do jeito e do tamanho que a gente estava procurando. Já chegou dando beijo e brincando”, disse Luana. “O único problema foi escolher um só porque a gente se apaixonou por muitos que nos trouxeram para escolher”, complementou.

Como adotar?

Adoções podem ser feitas de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 9h às 11h e das 13h às 16h, no DPAN (rua Santa Cruz do Descalvado, 420, Bonsucesso).

Para levar um bichinho para casa é necessário ser maior de 18 anos de idade, apresentar documento pessoal com foto, comprovante de residência e responder a um questionário de avaliação. Para quem pensa em adotar um gatinho, recomenda-se comparecer com caixa de transporte para acomodar o pet com segurança durante o trajeto para casa.

Mais informações podem ser obtidas na página dpan.guarulhos.sp.gov.br.