Conheça a ‘pastora do Pix’ que cobra por orações e leva vida de luxo

Nas redes sociais, onde soma mais de três milhões de seguidores, Renálida Lima, se autodeclara como cantora, pastora e profeta. Nos últimos dias, os conteúdos compartilhados por ela na web foram criticados pelo cunho teológico e também por envolverem ostentação.

Viagens, roupas de grife, joias e procedimentos estéticos estão entre as publicações da mulher, que, atualmente, é conhecida como “pastora do pix’’, já que pede transferências aos seguidores em troca de orações. Ela costuma começar os vídeos com as frases: “Deixa eu ser a boca de Deus na sua vida?’’ ou ainda “você tem um minuto?’’.

CNPJ da igreja é a chave do Pix

Renálida realiza transmissões diárias em que faz orações e exposições da Bíblia. Em uma delas, ela desafiou os seguidores a realizarem um Pix, dando como chave o próprio CPF, assim como o do ex-marido. Com o passar do tempo, houve uma mudança e, agora, a chave é o CNPJ da igreja, a Comunidade Profética Atos 2.

“Deus tá dizendo para 15.500 pessoas: Aleluia. Você está aí, vai fazer esse voto comigo, esse propósito comigo’’, disse ela em uma das lives. E continuou: “Ah, eu não crio, eu não preciso disso. Sai da live, não estou botando uma arma na sua cabeça, nem te obrigando a nada’’, declarou para os haters.

Mas ela justifica: “Tem um pix e agora você vai colocar diante de Deus. Senhor, eu tenho 18 anos, eu vou botar 18, eu tenho 40, eu vou colocar 40; Você vai fazer o propósito do voto da sua idade’’, disse ela no vídeo, em que usa uma jaqueta da Gucci, avaliada em mais de R$11 mil.

Em outro vídeo, a pastora faz uma nova sugestão: “Ninguém é pobre demais que não pode fazer um voto de R$ 7’’.

Trechos e recorte dos vídeos viralizaram nas redes sociais, assim como prints que mostravam a cobrança de ingresso no valor de R$ 50 para participar dos cultos da pastora. “Gretchen gospel’’, “profeta sensual’’, “Jezabel gospel’’, foram alguns dos nomes que chamaram Renálida, além das críticas à ostentação apresentada.